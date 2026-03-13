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Brasil une fuerzas con Jordania mientras Nike presenta una nueva y revolucionaria equipación visitante de cara al Mundial
La nueva y revolucionaria equipación de Brasil
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado una colaboración histórica con Jordan Brand. Presentada en un acto repleto de estrellas celebrado en São Paulo, la nueva equipación visitante supone una ruptura con la tradición, ya que el «Swoosh» de Nike es sustituido por el icónico motivo «Jumpman» de Michael Jordan, fusionando la tradición del fútbol de élite con la realeza mundial de la moda urbana.
La camiseta mantiene la clásica paleta de colores azul y amarillo, pero incorpora el legendario estampado de elefante, una textura sinónimo de las zapatillas Air Jordan 3 de 1988. Diseñada con la innovación Aero-FIT, la equipación es un 11 % más ligera y significativamente más transpirable, y utiliza residuos textiles 100 % reciclados para combinar el rendimiento de élite con la sostenibilidad medioambiental.
Vinicius Jr. destaca el impacto cultural
Vinicius Jr., icono del Real Madrid, se ha convertido en el rostro de esta colaboración, lo que pone de relieve que esta iniciativa trasciende el terreno de juego. «Para todos los niños de Brasil que sueñan con tener un balón entre los pies, esta colaboración tiene un significado realmente profundo», declaró Vinicius Jr. en la página web oficial de la CBF.
«Jordan Brand y nuestra selección nacional están unidas por algo más que el fútbol: se trata de una combinación de cultura y grandeza. Cuando el Jumpman aparece con nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen que Brasil sea especial. Inspira a una nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos el campo».
La excelencia técnica se une a la calle
Esta colaboración supone una renovación técnica pensada para el deportista moderno. La presidenta de Jordan Brand, Sarah Mensah, describió esta iniciativa como una fusión dinámica en la que el rendimiento y la expresión se potencian mutuamente. La línea de ropa incluye equipación de entrenamiento especializada y unas botas Tiempo personalizadas para garantizar un look coherente.
«Hoy, Jordan ha puesto en marcha algo verdaderamente extraordinario. Esta asociación con la selección brasileña es más que una simple colaboración; es una celebración de la increíble brillantez, creatividad y energía del fútbol mundial, con Brasil como su núcleo dinámico. Donde hay brillantez, confianza y el pulso de la competición, Jordan prospera. No se trata solo de un encuentro de mundos; es una fusión dinámica en la que el rendimiento y la expresión se alimentan mutuamente», afirmó Mensah.
El lanzamiento también incluye una amplia colección de ropa urbana, que cuenta con una chaqueta deportiva y una camiseta de baloncesto en los mismos colores icónicos.
- Nike Football
Debut contra Les Bleus
Los aficionados podrán ver al «Jumpman» en acción por primera vez el 26 de marzo, cuando Brasil se enfrente a Francia en un partido amistoso de gran expectación. Se trata de un escenario a la altura de un debut tan histórico de la equipación, ya que la Seleção busca ponerse a prueba frente a un rival europeo de élite.
Brasil afronta este choque con el objetivo de mantener el impulso tras una racha irregular en sus últimos cinco partidos, en los que ha ganado dos y empatado uno. La Seleção aprovechará este amistoso intercontinental para poner a punto su plantilla de cara al Mundial de este verano, donde le ha tocado el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.
La nueva colección Brasil x Jordan ya está disponible en jordan.com y en las tiendas Nike.
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