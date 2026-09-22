Brasil se mueve para proteger a la próxima generación mientras la CBF recorta el cupo de jugadores extranjeros en las máximas categorías

Además de restringir al personal extranjero, la CBF exigirá que cada club reserve al menos 25 plazas de sus inscripciones de plantillas de 50 jugadores exclusivamente para talentos sub-23 de aquí a 2030. Esta reforma regulatoria recibió un respaldo abrumador de los 40 clubes profesionales y de las federaciones estatales regionales, y fue aprobada con solo dos votos en contra.

El organismo rector insiste en que este ajuste gradual preserva los estándares competitivos sin comprometer el desarrollo sostenible del fútbol base. Al exponer la lógica estratégica del marco revisado, el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, insistió, según recoge Marca: "La medida que proponemos ahora sigue manteniendo un número considerable de jugadores extranjeros".