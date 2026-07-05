Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

NYLAND 9: Heroico en la primera parte. Desestabiliza a Bruno Guimaraes y detiene su penalti. Luego repele un disparo cruzado de Martinelli y un remate a bocajarro de Vinicius. En la segunda parte detuvo un potente disparo de Ryan y otro de Bruno Guimaraes, en fuera de juego. Falló en el minuto 85 al saltar ante el tiro de Danilo Santos, desviado por Ajer. Solo le venció el penalti de Neymar.
RYERSON 5: resiste gran parte del primer tiempo ante las arrancadas de un Vinicius menos inspirado que de costumbre. Su labor es cubrir su zona y poco más; apenas se le ve en campo rival. Cuando Vinicius se enciende, sufre, y a la hora Solbakken lo reemplaza.
(desde el 63’, AURSNES 6: aporta energía y no desentona ante los delanteros brasileños. Entrada valiosa).
HEGGEM 7: Prodigioso al recuperar ante Cunha, que se dirigía hacia la portería de Nyland tras una pérdida de balón de Nusa en el centro del campo. Desde el principio se muestra como el elemento más seguro de la zaga noruega, capaz de dirigirla y de subsanar los desajustes de sus compañeros de línea. Sólido.
AJER 5: Pone en riesgo el partido con una entrada deslizante que derriba a Cunha en el área cuando debía acompañarlo hacia afuera. En la primera parte pierde de vista a Martinelli, que no logra rematar de cabeza por centímetros. Se recupera algo con el paso de los minutos y en el 65 casi asiste a Haaland.
(Desde el 95’, OSTIGARD 5,5: desafortunado; en pocos minutos comete la falta que origina el penalti y devuelve a Brasil al partido.)
MOLLER WOLFE 6,5: su duelo con Rayan resulta equilibrado. En la primera parte se limita a cubrir a Nusa, pero con la entrada de Schjelderup gana protagonismo y su centro casi se convierte en asistencia por un error de Alisson. Termina en constante progresión.
ODEGAARD 7: crea la mejor ocasión de Noruega en la primera parte al rematar solo ante Alisson, pero se deja hipnotizar. Pierde un balón peligroso en su área que Vinicius aprovecha. En la segunda parte se impone como hombre omnipresente: baja a ayudar a Berge, conduce el balón y lo distribuye con peligro en los últimos treinta metros.
BERGE 6: actuación sin brillo, equilibrador frente a la defensa y director de juego convencional junto a Odegaard.
BERG 7: A los 4 minutos celebra un gol tras asistencia de Sorloth, pero el fuera de juego lo anula. Rara vez entra en el área, se dedica a recuperar balones en el centro del campo y deja a Odegaard el protagonismo. Recorre kilómetros, sobre todo en la fase más intensa del partido. Un encuentro de mucho sacrificio.
NUSA 5: primer tiempo para el olvido. Su velocidad no le alcanza para superar a Danilo y pierde balones que generan peligro. No solo no lo supera, sino que pierde un par de balones que generan ocasiones para Brasil, incluido el penalti que falló Bruno Guimaraes. Solbakken lo saca al descanso.
(desde el 46’,SCHJELDERUP 7,5: más ordenado que Nusa, combina bien con Moller Wolfe y aporta cohesión. Por su banda Noruega ataca con más continuidad y peligro; en el 75’ su derechazo desde el primer palo exige a Alisson. Sirve el pase decisivo para el cabezazo ganador de Haaland.
HAALAND 9: un monstruo. Le bastan dos balones para decidir el partido. Desaparecido en la primera media hora, bien controlado por Marquinhos y Gabriel y sin asistencia de sus compañeros. Nusa no está en su mejor día y Sorloth, aunque poco incisivo desde la derecha, ayuda a estirar la defensa rival y gana más duelos aéreos. Al inicio del segundo tiempo, tras una buena jugada de Ajer, roza el gol; si no llega es por centímetros. Luego se desmarca de Gabriel, peina el centro de Schjelderup y lo lanza con furia por detrás de Alisson. Después, de la nada, se inventa el «disparo de piedra» con el que sentenció el partido, alcanzando a Messi y Mbappé en lo más alto de la clasificación de goleadores.
SORLOTH 5: un destello, la asistencia a Berg anulado por fuera de juego, y poco más; la banda derecha limita su juego. (desde el 46’, BOBB 6: aporta vivacidad en espacios reducidos y habilita las subidas de Berg, Odegaard y Aursnes, algo que Sorloth, desplazado a la banda, no podía ofrecer
ENTRENADOR SOLBAKKEN 8: la fortuna ayuda a los audaces, pero esta Noruega es muy fuerte, quizá la mejor de su historia. La suerte interviene en momentos clave, como cuando Brasil falla un penalti y una ocasión clara con 0-0 por parte de Endrick. Cuando Brasil falla, Noruega aguanta, mantiene la concentración y, gracias a las decisiones de su técnico, gana con los dos únicos tiros a puerta de su ‘9’, hoy el mejor del mundo junto a Kane.