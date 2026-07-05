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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

Brazil vs Noruega
World Cup
Brazil
Noruega

Estos son los clasificados y eliminados en octavos de final, donde el equipo de Solbakken avanza.

Noruega, que nunca ha perdido contra Brasil, eliminó a la Canarinha en octavos del Mundial. Es la primera vezque el equipo de Carlo Ancelotti queda fuera tan temprano desde Italia 90. En la fecha del aniversario del hat-trick de Paolo Rossi contra Brasil en España 82, Haaland robó el protagonismo y firmó la segunda gran sorpresa de la fase eliminatoria tras la caída de Alemania ante Paraguay.


Estas son nuestras valoraciones del Brasil-Noruega.

  • VALORACIONES DE BRASIL

    ALISSON 6: Prodigioso al final de la primera parte al atajar el disparo de Odegaard desde una posición más que favorable. Da un susto al casi no llegar a tocar el balón en un centro desde la izquierda de Moller Wolfe, pero no puede hacer nada cuando comienza el espectáculo personal de Haaland.


    DANILO 5: Bien en la primera parte, gracias al mal día de Nusa. En la segunda, Schjelderup lo saca de su zona con la ayuda de Moller Wolfe y Berg.


    MARQUINHOS 5,5: controló sin riesgos hasta que Haaland lo arrolló en la segunda parte.


    GABRIEL MAGALHÃES 5: Partido tranquilo hasta que pierde la marca de Haaland en el gol decisivo. Tampoco interviene en la acción del segundo tanto del ‘9’ del Manchester City.

    DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth lo sorprende rápido y asiste a Berg, pero hay fuera de juego. Partido prudente, sin brillar, para cubrir a Vinicius. Poco.


    CASEMIRO 5,5: Ritmo moderado, pero siempre bien colocado y tomando la decisión correcta. Es el director de juego de una selección que sabe cuándo acelerar. En la última jugada del primer tiempo lanzó un pase imaginativo que casi termina en asistencia para Martinelli. En la segunda parte bajó el ritmo y falló el último pase que podría haber igualado el partido.


    BRUNO GUIMARAES 4,5: Designado por Ancelotti para marcar el ritmo de presión y lanzar los contraataques, es el más regular de Brasil, pero falla un penalti que podría haber cambiado el partido. Nunca se mete del todo en el partido, aunque ayuda en la recuperación y falla un mano a mano con Nyland por fuera de juego.

    (desde el 79’, EDERSON, s. n.)


    RAYAN 6: se está convirtiendo en el comodín de Ancelotti en este Mundial. Empezó con mucha energía por la banda derecha, manteniendo en constante alerta a Moller Wolfe, pero también se mostró disciplinado tácticamente y dispuesto al sacrificio para no desequilibrar a Brasil. Obligó a Nyland a realizar una parada nada fácil al cuarto de hora de la segunda parte.

    (desde el 68’, DANILO SANTOS 5,5: falla un mano a mano tras desviar Ajer y poco más)


    CUNHA 6: arranca fuerte y, con la ayuda de Ajer, logra el penal que podría haber sentenciado el partido. Luego Heggem le gana la progresión en otra ocasión; después se dedica a un trabajo táctico valioso pero poco vistoso.

    (del 58', ENDRICK 4: entra y, a los 60 segundos, falla un gol cantado a puerta vacía tras un mal control ante Nyland. Es el error que parte el partido y lo entrega a la Noruega de Haaland).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5: el arma táctico sorpresa elegido por Ancelotti para desmontar la sólida defensa noruega da sus frutos desde la primera parte. En el inédito 4-2-3-1 de Ancelotti, se mueve entre líneas, combina con Vinicius y remata en el área. Decae en la segunda parte y es reemplazado antes del asalto final.

    (m. 68, NEYMAR 5,5: su convocatoria, en lugar de un jugador más en forma como Joao Pedro, será el tema que persiga a Ancelotti tras esta eliminación. Entró para dar chispa, pero Brasil ya no tenía fuerzas. Se lleva el escaso consuelo de marcar su noveno gol en un Mundial ya fuera de tiempo, pero las imágenes de sus lágrimas al pitido final son la triste instantánea de su despedida).


    VINICIUS 7: tarda en entrar en juego, bien marcado por Ryerson, encargado de frenar sus aceleraciones. Mejora en la segunda parte del primer tiempo gracias a los espacios que genera Martinelli. Nyland reaccionó con rapidez para evitar el 1-0 al final del primer tiempo. Se confirmó como líder emocional y técnico del equipo, guiándolo también en el inicio de la segunda parte. Brillante su pase con efecto, mal gestionado luego por Endrick.


    ANCELOTTI 5: su decisión de jugar con cuatro delanteros funcionó en la primera parte, aprovechando la lentitud noruega. El partido y la clasificación se deciden por dos episodios clave: el penalti fallado por Bruno Guimaraes y el error de Endrick ante Nyland. Además, la gestión de los cambios resulta discutible: con el 0-0, el equipo se desequilibra al entrar Neymar y Endrick, quienes aportan poco en ataque y nada en defensa. Después aparece Haaland y disipa las pocas certezas de una selección que hace tiempo renunció a su fútbol. Brasil no quedaba eliminada tan temprano desde Italia 1990. Este fracaso también es suyo.

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  • VALORACIONES DE NORUEGA

    NYLAND 9: Heroico en la primera parte. Desestabiliza a Bruno Guimaraes y detiene su penalti. Luego repele un disparo cruzado de Martinelli y un remate a bocajarro de Vinicius. En la segunda parte detuvo un potente disparo de Ryan y otro de Bruno Guimaraes, en fuera de juego. Falló en el minuto 85 al saltar ante el tiro de Danilo Santos, desviado por Ajer. Solo le venció el penalti de Neymar.


    RYERSON 5: resiste gran parte del primer tiempo ante las arrancadas de un Vinicius menos inspirado que de costumbre. Su labor es cubrir su zona y poco más; apenas se le ve en campo rival. Cuando Vinicius se enciende, sufre, y a la hora Solbakken lo reemplaza.

    (desde el 63’, AURSNES 6: aporta energía y no desentona ante los delanteros brasileños. Entrada valiosa).


    HEGGEM 7: Prodigioso al recuperar ante Cunha, que se dirigía hacia la portería de Nyland tras una pérdida de balón de Nusa en el centro del campo. Desde el principio se muestra como el elemento más seguro de la zaga noruega, capaz de dirigirla y de subsanar los desajustes de sus compañeros de línea. Sólido.


    AJER 5: Pone en riesgo el partido con una entrada deslizante que derriba a Cunha en el área cuando debía acompañarlo hacia afuera. En la primera parte pierde de vista a Martinelli, que no logra rematar de cabeza por centímetros. Se recupera algo con el paso de los minutos y en el 65 casi asiste a Haaland.

    (Desde el 95’, OSTIGARD 5,5: desafortunado; en pocos minutos comete la falta que origina el penalti y devuelve a Brasil al partido.)


    MOLLER WOLFE 6,5: su duelo con Rayan resulta equilibrado. En la primera parte se limita a cubrir a Nusa, pero con la entrada de Schjelderup gana protagonismo y su centro casi se convierte en asistencia por un error de Alisson. Termina en constante progresión.


    ODEGAARD 7: crea la mejor ocasión de Noruega en la primera parte al rematar solo ante Alisson, pero se deja hipnotizar. Pierde un balón peligroso en su área que Vinicius aprovecha. En la segunda parte se impone como hombre omnipresente: baja a ayudar a Berge, conduce el balón y lo distribuye con peligro en los últimos treinta metros.


    BERGE 6: actuación sin brillo, equilibrador frente a la defensa y director de juego convencional junto a Odegaard.


    BERG 7: A los 4 minutos celebra un gol tras asistencia de Sorloth, pero el fuera de juego lo anula. Rara vez entra en el área, se dedica a recuperar balones en el centro del campo y deja a Odegaard el protagonismo. Recorre kilómetros, sobre todo en la fase más intensa del partido. Un encuentro de mucho sacrificio.


    NUSA 5: primer tiempo para el olvido. Su velocidad no le alcanza para superar a Danilo y pierde balones que generan peligro. No solo no lo supera, sino que pierde un par de balones que generan ocasiones para Brasil, incluido el penalti que falló Bruno Guimaraes. Solbakken lo saca al descanso.

    (desde el 46’,SCHJELDERUP 7,5: más ordenado que Nusa, combina bien con Moller Wolfe y aporta cohesión. Por su banda Noruega ataca con más continuidad y peligro; en el 75’ su derechazo desde el primer palo exige a Alisson. Sirve el pase decisivo para el cabezazo ganador de Haaland.

    HAALAND 9: un monstruo. Le bastan dos balones para decidir el partido. Desaparecido en la primera media hora, bien controlado por Marquinhos y Gabriel y sin asistencia de sus compañeros. Nusa no está en su mejor día y Sorloth, aunque poco incisivo desde la derecha, ayuda a estirar la defensa rival y gana más duelos aéreos. Al inicio del segundo tiempo, tras una buena jugada de Ajer, roza el gol; si no llega es por centímetros. Luego se desmarca de Gabriel, peina el centro de Schjelderup y lo lanza con furia por detrás de Alisson. Después, de la nada, se inventa el «disparo de piedra» con el que sentenció el partido, alcanzando a Messi y Mbappé en lo más alto de la clasificación de goleadores.


    SORLOTH 5: un destello, la asistencia a Berg anulado por fuera de juego, y poco más; la banda derecha limita su juego. (desde el 46’, BOBB 6: aporta vivacidad en espacios reducidos y habilita las subidas de Berg, Odegaard y Aursnes, algo que Sorloth, desplazado a la banda, no podía ofrecer


    ENTRENADOR SOLBAKKEN 8: la fortuna ayuda a los audaces, pero esta Noruega es muy fuerte, quizá la mejor de su historia. La suerte interviene en momentos clave, como cuando Brasil falla un penalti y una ocasión clara con 0-0 por parte de Endrick. Cuando Brasil falla, Noruega aguanta, mantiene la concentración y, gracias a las decisiones de su técnico, gana con los dos únicos tiros a puerta de su ‘9’, hoy el mejor del mundo junto a Kane.

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