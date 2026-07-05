Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

ALISSON 6: Prodigioso al final de la primera parte al atajar el disparo de Odegaard desde una posición más que favorable. Da un susto al casi no llegar a tocar el balón en un centro desde la izquierda de Moller Wolfe, pero no puede hacer nada cuando comienza el espectáculo personal de Haaland.



DANILO 5: Bien en la primera parte, gracias al mal día de Nusa. En la segunda, Schjelderup lo saca de su zona con la ayuda de Moller Wolfe y Berg.



MARQUINHOS 5,5: controló sin riesgos hasta que Haaland lo arrolló en la segunda parte.



GABRIEL MAGALHÃES 5: Partido tranquilo hasta que pierde la marca de Haaland en el gol decisivo. Tampoco interviene en la acción del segundo tanto del ‘9’ del Manchester City.

DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth lo sorprende rápido y asiste a Berg, pero hay fuera de juego. Partido prudente, sin brillar, para cubrir a Vinicius. Poco.



CASEMIRO 5,5: Ritmo moderado, pero siempre bien colocado y tomando la decisión correcta. Es el director de juego de una selección que sabe cuándo acelerar. En la última jugada del primer tiempo lanzó un pase imaginativo que casi termina en asistencia para Martinelli. En la segunda parte bajó el ritmo y falló el último pase que podría haber igualado el partido.



BRUNO GUIMARAES 4,5: Designado por Ancelotti para marcar el ritmo de presión y lanzar los contraataques, es el más regular de Brasil, pero falla un penalti que podría haber cambiado el partido. Nunca se mete del todo en el partido, aunque ayuda en la recuperación y falla un mano a mano con Nyland por fuera de juego.

(desde el 79’, EDERSON, s. n.)



RAYAN 6: se está convirtiendo en el comodín de Ancelotti en este Mundial. Empezó con mucha energía por la banda derecha, manteniendo en constante alerta a Moller Wolfe, pero también se mostró disciplinado tácticamente y dispuesto al sacrificio para no desequilibrar a Brasil. Obligó a Nyland a realizar una parada nada fácil al cuarto de hora de la segunda parte.

(desde el 68’, DANILO SANTOS 5,5: falla un mano a mano tras desviar Ajer y poco más)



CUNHA 6: arranca fuerte y, con la ayuda de Ajer, logra el penal que podría haber sentenciado el partido. Luego Heggem le gana la progresión en otra ocasión; después se dedica a un trabajo táctico valioso pero poco vistoso.

(del 58', ENDRICK 4: entra y, a los 60 segundos, falla un gol cantado a puerta vacía tras un mal control ante Nyland. Es el error que parte el partido y lo entrega a la Noruega de Haaland).



GABRIEL MARTINELLI 6,5: el arma táctico sorpresa elegido por Ancelotti para desmontar la sólida defensa noruega da sus frutos desde la primera parte. En el inédito 4-2-3-1 de Ancelotti, se mueve entre líneas, combina con Vinicius y remata en el área. Decae en la segunda parte y es reemplazado antes del asalto final.

(m. 68, NEYMAR 5,5: su convocatoria, en lugar de un jugador más en forma como Joao Pedro, será el tema que persiga a Ancelotti tras esta eliminación. Entró para dar chispa, pero Brasil ya no tenía fuerzas. Se lleva el escaso consuelo de marcar su noveno gol en un Mundial ya fuera de tiempo, pero las imágenes de sus lágrimas al pitido final son la triste instantánea de su despedida).



VINICIUS 7: tarda en entrar en juego, bien marcado por Ryerson, encargado de frenar sus aceleraciones. Mejora en la segunda parte del primer tiempo gracias a los espacios que genera Martinelli. Nyland reaccionó con rapidez para evitar el 1-0 al final del primer tiempo. Se confirmó como líder emocional y técnico del equipo, guiándolo también en el inicio de la segunda parte. Brillante su pase con efecto, mal gestionado luego por Endrick.



ANCELOTTI 5: su decisión de jugar con cuatro delanteros funcionó en la primera parte, aprovechando la lentitud noruega. El partido y la clasificación se deciden por dos episodios clave: el penalti fallado por Bruno Guimaraes y el error de Endrick ante Nyland. Además, la gestión de los cambios resulta discutible: con el 0-0, el equipo se desequilibra al entrar Neymar y Endrick, quienes aportan poco en ataque y nada en defensa. Después aparece Haaland y disipa las pocas certezas de una selección que hace tiempo renunció a su fútbol. Brasil no quedaba eliminada tan temprano desde Italia 1990. Este fracaso también es suyo.