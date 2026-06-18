Getty Images
Traducido por
Brasil necesita a Neymar para «desestabilizar» a sus rivales, explica Danilo, quien subraya las ganas de la Seleção de recuperar a la estrella, a menudo lesionado
Brasil espera a que Neymar se recupere
Neymar sigue acaparando la atención en la concentración de Brasil pese a perderse el 1-1 ante Marruecos. El delantero se recupera de una lesión en la pantorrilla sufrida en mayo con el Santos y trabaja para recuperar su mejor forma.
Esta semana ha mostrado avances: primero se reincorporó a los entrenamientos individuales, luego trabajó con el balón junto a sus compañeros y fue recibido con el tradicional «túnel de fuego». Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la cautela. Su participación ante Haití aún es duda para evitar recaídas.
- Getty Images Sport
Danilo destaca la influencia de Neymar
En rueda de prensa, Danilo explicó por qué Neymar sigue siendo clave para Brasil. El defensa destacó que su influencia va más allá de goles y asistencias: obliga a los rivales a modificar su defensa y genera ocasiones para el equipo.
«Con un jugador como Neymar, los rivales se nervian y piden ayuda para marcarlo», explicó Danilo. «Si lo marcan dos, uno de los nuestros queda libre. Solo con estar en el campo desequilibra. Ojalá esté bien y nos ayude; su calidad está demostrada».
Brasil no puede permitirse bajar la guardia.
Tras el decepcionante empate ante Marruecos, Brasil ocupa el tercer lugar del Grupo C y necesita reaccionar ante Haití. Aunque se espera una victoria cómoda, Danilo advirtió que no hay que subestimar al rival.
“¿Vieron cómo Cabo Verde se defendió ante España? Hay que entregarse en cada balón, proteger el resultado y jugar bien. Brasil debe salir bien posicionado, jugar con seguridad, controlar el partido y buscar la victoria. Pero no podemos pensar en una goleada; sería una falta de respeto. No podemos esperar que la pelota esté siempre a nuestros pies; debemos demostrar que queremos el resultado».
- AFP
Una racha de partidos decisiva
Brasil debe vencer a Haití en Filadelfia para afianzar su liderato en el Grupo C y acercarse a la siguiente fase. Neymar, en plena recuperación, probablemente se perderá el encuentro.