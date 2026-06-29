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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brasil-Japón, las valoraciones de CM: Tanaka, imperdonable; mal partido de Danilo; Suzuki, sensacional; Bruno Guimaraes brilla con luz propia

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Brazil vs Japan
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Japan

Estas son las valoraciones del partido disputado en Houston entre Brasil y Japón: el error de Tanaka y el gol de Martinelli en el minuto 96 resultaron decisivos.

Estas son las valoraciones del Brasil-Japón, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los «verdeoro» ganan 2-1 y avanzan a octavos, donde enfrentarán al ganador de Noruega-Costa de Marfil.


  • LAS NOTAS DE BRASIL

    Alisson Becker 6: falló en el disparo de Sano, pero salvó el remate de Ueda en la segunda parte.

    Danilo 5: lateral posicional, falla un pase que origina el gol de Japón.

    Marquinhos 6: limita a Ueda y rechaza las pocas incursiones japonesas.

    Gabriel 6,5: impasable por su banda y aporta la asistencia a Casemiro.

    Douglas Santos 5,5: se adentra muy poco en ataque; ¿dónde están los laterales-delanteros que son el sello distintivo de Brasil?

    Bruno Guimaraes 7: en el centro del campo es el único que se hace notar, incluso cuando Brasil lo ve todo negro. Nunca se rinde; en la segunda parte se convierte casi en un delantero más. Suya es la asistencia para el gol de Martinelli.

    Casemiro 6: dos caras: primera parte terrible, segunda incisiva. Culpable del gol de Japón, pero se redimió marcando el empate de cabeza (92' Fabinho sv).

    Lucas Paquetá 5: entre el centro del campo y la mediapunta, sin encontrar su sitio, lastrado por un tobillo dolorido desde el inicio. Se marcha al descanso (46' Endrick 6: ídolo de prensa y afición, cumple).

    Rayan 6: mejora con un punta más, tras un primer tiempo discreto.

    Matheus Cunha 5: aprieta a Suzuki con un disparo lejano, luego se apaga. Irregular. (66' Martinelli 7,5: invisible hasta el 96', cuando firma la jugada que mete a Brasil en octavos).

    Vinicius Junior 6,5: media hora sin brillo; aparece en el 34 con un disparo centrado. En la segunda parte enciende el turbo, está a punto de marcar un gol estratosférico con una jugada mágica, pero Suzuki se luce desviando el balón al poste.

    Ancelotti 7: le da la vuelta al partido con los cambios. Para llegar hasta el final también hace falta un poco de suerte y él lo sabe bien.


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  • LAS NOTAS DE JAPÓN

    Suzuki 7,5: no destaca por su estilo, pero resulta decisivo en más de una ocasión. En el 96 no evita el gol de Martinelli.

    Tomiyasu 6: evita un gol al despejar el cabezazo de Casemiro y sufre con Vinicius, pero aguanta.

    Taniguchi 6,5: no tiene miedo de entrar con fuerza, el mejor de los suyos.

    Ito 5,5: pierde de vista a Casemiro y le cuesta seguir al rival que se le escapa por la espalda. La experiencia no siempre le ayuda.

    Doan 6: extremo derecho en el mediocampo de cinco, se sacrifica mucho, se entrega al máximo y no está acertado en el área (66' Sugawara 5: más defensivo que Doan, es demasiado blando en la cobertura sobre Martinelli)

    Sano 6,5: elegido sobre Ao Tanaka, justifica la decisión con un potente derechazo que adelanta a Japón.

    Kamada 5,5: menos brillante, se esconde (78' Ao Tanaka 4: pierde el balón en la frontal, intenta una jugada en vez de despejar y Brasil gana; lo lamentará).

    Nakamura 5: Por debajo de su nivel, nunca se enfrenta al rival (78' Junnosuke Suzuki s. n.)

    Junya Ito 6: se mueve entre líneas; a ratos destaca y parece capaz de crear peligro (78' Machino s. n.).

    Maeda 6: cuando se escapa, les cuesta frenarlo, pero se complica con el balón en los pies.

    Ueda 5,5: falla algunos pases de apoyo, pero crea la primera ocasión con un cabezazo alto. Marquinhos y Gabriel le dejan poco espacio.

    Moriyasu 5,5: prepara bien el partido, pero en la segunda parte se deja arrollar y no encuentra armas para contraatacar. Se equivoca con los cambios.


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