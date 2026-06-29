Alisson Becker 6: falló en el disparo de Sano, pero salvó el remate de Ueda en la segunda parte.

Danilo 5: lateral posicional, falla un pase que origina el gol de Japón.

Marquinhos 6: limita a Ueda y rechaza las pocas incursiones rivales.

Gabriel 6,5: impasable por su banda y da la asistencia a Casemiro.

Douglas Santos 5,5: no se proyecta; ¿dónde están los laterales-delanteros que identifican a Brasil?

Bruno Guimaraes 7: en el centro del campo es el único que se hace notar, incluso cuando Brasil lo ve todo negro. Nunca se rinde; en la segunda parte se convierte casi en un delantero más. Suya es la asistencia para el gol de Martinelli.

Casemiro 6: dos caras: primera parte terrible, segunda incisiva. Culpable del gol de Japón, pero se redimió marcando el empate de cabeza (92' Fabinho sv).

Lucas Paquetá 5: ni medio centro ni mediapunta, sin rumbo por un problema de tobillo desde el inicio. Se marcha al descanso (46' Endrick 6: ídolo de prensa y afición, cumple).

Rayan 6: mejora con un punta más, tras un primer tiempo discreto.

Matheus Cunha 5: aprieta a Suzuki con un disparo lejano, luego se apaga. Irregular. (66' Martinelli 7,5: invisible hasta el 96', cuando firma la jugada que mete a Brasil en octavos).

Vinicius Junior 6,5: media hora sin brillo; aparece en el 34 con un disparo centrado. En la segunda parte enciende el turbo, está a punto de marcar un gol estratosférico con una jugada mágica, pero Suzuki se luce desviando el balón al poste.

Ancelotti 7: da la vuelta al partido con sus cambios. Para llegar lejos también hace falta algo de suerte, y él lo sabe.



