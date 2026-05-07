Si Wrexham logra su meteórico ascenso a la Premier League y suma una galardonada serie documental, ¿podría Lingard llevar su marca —como estrella de las redes— al Racecourse Ground junto a famosos de Hollywood?

Al preguntarle, Meulensteen, exayudante de Sir Alex Ferguson —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— respondió: «Siempre he mantenido el contacto con Jesse desde que llegó a la academia con ocho años. Lo seguí tras su paso por Corea y luego su traslado a Brasil.

Ahora está en Brasil, lo cual me parece acertado: el estilo de vida, la samba, le van bien.

¿Podría volver? Tiene unos 30 años y conoce la Premier, así que Wrexham podría ser una opción si da el salto.

Si firma por un año y no se adapta, podría plantearse volver”.