Carlo Ancelotti, visiblemente decepcionado, analiza con lucidez la derrota de Brasil 1-2 ante Noruega, que elimina a la Seleção en octavos del Mundial, Un resultado que no se repetía desde Italia '90 ante Argentina y que, en toda su historia, los verde y oro solo han igualado en otras dos ocasiones (1934 y 1966).
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Brasil, el análisis de Ancelotti tras la eliminación: «No merecíamos perder, pero esta derrota marca el inicio de una nueva etapa. Por eso Bruno Guimaraes lanzó el penalti...»
Los episodios fueron decisivos.
«Es un momento difícil: cuando representas a Brasil siempre quieres ganar. Hemos perdido un partido muy igualado ante un rival que lo hizo muy bien. Noruega estaba bien organizada, jugó con intensidad y aprovechó sus ocasiones. Lo intentamos hasta el final, pero en este tipo de partidos los detalles marcan la diferencia. No faltó actitud: el equipo luchó los 90 minutos. Sabemos que debemos mejorar y lo asumimos. Hoy el rival fue mejor. Controlamos el partido 70 minutos, pero luego Haaland lo decidió», declaró Ancelotti en rueda de prensa.
LA ELECCIÓN DEL LANZADOR DE PENALTIS
La decisión más discutida del seleccionador italiano fue confiar el penalti del posible 1-0 —que podría haber cambiado el partido— a Bruno Guimaraes, atajado por el portero noruego Nyland, en lugar de a Vinicius, líder técnico de Brasil: «Hemos estudiado un año a nuestros lanzadores: el mejor es Raphinha, luego Neymar e Igor Thiago. Ninguno estaba en el campo. De los que jugaban, el mejor era Bruno, así que lanzó él».
UNA LECCIÓN PARA EL FUTURO
En la rueda de prensa tras Brasil-Noruega, Carlo Ancelotti, con contrato hasta 2030, se mostró optimista sobre el futuro de la Seleção y asumirá su reconstrucción: «Debemos aceptar esta eliminación con responsabilidad y aprender de esta experiencia. Hay decepción porque nuestras expectativas eran muy altas, pero esto forma parte del fútbol. Estoy convencido de que este grupo tiene calidad, personalidad y un gran futuro. Gracias a la afición por su apoyo; entendemos su tristeza porque nosotros también la sentimos. Llevar esta camiseta implica una enorme responsabilidad. Hoy nos vamos tristes, pero comprometidos a trabajar para que Brasil vuelva a competir al máximo nivel. Mañana empezaremos a planificar el futuro de esta selección, que ya tiene un grupo sólido de jóvenes y veteranos, además de nuevos jugadores que pueden incorporarse».
UN NUEVO BRASIL
Tras la derrota ante Noruega que eliminó a los cinco veces campeones del mundo, Carlo Ancelotti valoró su primera experiencia como seleccionador en un Mundial: «Ha sido decepcionante por el resultado, estamos muy tristes. Aun así, ha sido una experiencia positiva; agradezco a los jugadores por su gran esfuerzo y por el buen ambiente creado. No merecíamos perder, pero hay que reconocer elmérito del rival, que tiene jugadores muy fuertes que marcaron la diferencia. Con esta plantilla podíamos aspirar a más. Una derrotaasí marca el inicio de un nuevo ciclo y nos impulsa a seguir trabajando».
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