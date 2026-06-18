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Brasil confirma que Neymar no viajará con la selección a Filadelfia para el partido contra Haití, pues su recuperación se prolonga
Neymar se quedará en Nueva Jersey
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar, de 34 años, se pierde el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. No viajará a Filadelfia para el encuentro ante Haití del viernes.
En lugar de viajar con el grupo, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain se quedará en la sede del equipo para seguir su preparación física. «Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, aprovechando las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del centro de entrenamiento Columbia Park», explicó la CBF en un comunicado.
- AFP
Desviación respecto al plan inicial de Ancelotti
Esta decisión modifica el plan inicial de Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico. En un principio, Neymar iba a seguir con el grupo, aumentando poco a poco su participación en los entrenamientos y viajando a cada partido para mantener la compenetración del equipo.
Sin embargo, el departamento médico prefirió un enfoque más sedentario para garantizarle equipamiento de recuperación específico. Neymar apareció brevemente en el césped el martes y realizó el calentamiento con el grupo el miércoles, pero sigue entrenando con una carga estrictamente controlada respecto al resto del plantel.
La carrera por las eliminatorias
Tras la baja oficial de Neymar para el partido contra Haití, la atención se centra en el último encuentro de Brasil en la fase de grupos, ante Escocia el 24 de junio. Su participación sigue en duda, pues el cuerpo técnico evalúa si es mejor que recupere ritmo de juego o que descanse para evitar recaídas antes de la etapa decisiva.
Ancelotti prefiere la prudencia y busca tener al máximo goleador de Brasil listo para la fase eliminatoria. La respuesta del jugador a los próximos ejercicios técnicos y tácticos definirá si juega unos minutos en el cierre de grupos o se le reserva para octavos.
- AFP
Danilo destaca la enorme influencia de Neymar
La larga ausencia de la superestrella genera debate en los medios, pero el vestuario conoce su valor. En la rueda de prensa previa al partido contra Haití, el defensa Danilo afirmó que su presencia obliga a los rivales a cambiar sus planes defensivos.
«Si tienes a un jugador como Neymar, los rivales se ponen más nerviosos y piden ayuda para marcarlo», explicó Danilo. «Así, con dos jugadores marcándolo, alguien de nuestro equipo se queda solo. Esto puede ayudar mucho. Con solo estar en el campo, es capaz de desequilibrar al rival. Tenemos que afrontar la realidad, por supuesto. Esperamos que esté bien y pueda ayudarnos. Su calidad ya está más que demostrada».