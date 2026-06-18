Brasil confirma que Neymar no viajará con la selección a Filadelfia para el partido contra Haití, pues su recuperación se prolonga

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar, de 34 años, se pierde el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. No viajará a Filadelfia para el encuentro ante Haití del viernes.

En lugar de viajar con el grupo, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain se quedará en la sede del equipo para seguir su preparación física. «Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, aprovechando las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del centro de entrenamiento Columbia Park», explicó la CBF en un comunicado.