Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Brasil confía en Vinicius Jr. para encontrar la inspiración de cara al Mundial, pero el pésimo historial del astro del Real Madrid con la Seleção debe mejorar si quieren aspirar al sexto título en 2026

Analysis
Vinicius Junior
Brazil
World Cup
FEATURES
Primera División
Real Madrid

Vinicius Jr prometió hacerlo «diez veces» si hacía falta. Así reaccionó tras quedarse sin el Balón de Oro 2024 pese a una temporada individual brillante. Lo cierto es que el brasileño tenía motivos para reclamar el trofeo: Rodri quizá se lo mereciera, pero pocos habrían protestado si Vinicius lo hubiera ganado.

A pesar de su excelente temporada con el Real Madrid, donde ganó Liga y Champions, Vinicius no obtuvo el premio individual más prestigioso del fútbol. Su actuación con la selección fue decisiva.

En la Copa América 2024, Brasil esperaba su mejor versión, pero fue suspendido por acumulación de amarillas y se perdió los cuartos ante Uruguay. La Canarinha cayó en penaltis y Vinicius asumió la culpa.

Se suponía que ese sería su momento con Brasil, pero se le escapó. Dos años y cero Balones de Oro después llega el Mundial. Vinicius sigue siendo el hombre clave de Brasil (aunque Neymar haya vuelto). Sigue siendo uno de los jugadores con más talento del planeta. De nuevo, las esperanzas de una nación recaen sobre sus hombros. Este Mundial es su oportunidad de cumplir y consolidar su legado entre los grandes de Brasil.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Un resultado modesto de Brasil

    La trayectoria de Vinicius en el Madrid ha sido de mejora constante. Llegó sin experiencia, sin haber demostrado nada y con el rechazo de uno de los mejores jugadores del equipo. En pocas temporadas se convirtió en el mejor de La Liga, en un «galáctico» indiscutible y en candidato a los mejores del mundo. Los grandes jugadores evolucionan con el tiempo.

    Sin embargo, con Brasil ese salto de bueno a excelente aún no llega: no ha dejado huella. En 49 partidos con la Canarinha solo ha marcado nueve goles: seis en amistosos y dos en la goleada a Paraguay en la Copa América. También suma nueve asistencias, pero solo dos en partidos oficiales. Cuando más brilla la camiseta amarilla, él se apaga.

    Parte de la explicación es táctica: con Neymar lesionado, a Vinicius se le pide hacerlo todo. La solución de los rivales es sencilla: marcarlo con dos jugadores y frenarlo a base de patadas. Apenas tiene espacio para respirar, llega la frustración y la eficacia brilla por su ausencia.

    • Anuncios
  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Tener que dar un paso al frente

    No sería gran problema si Brasil tuviera otras estrellas de su nivel. Antes, la Seleção rebosaba talento: si neutralizabas a Ronaldinho, aparecía Ronaldo Nazario; si callabas a Kaká, emergía Adriano. Hoy ya no hay esa profundidad.

    Neymar podría asumir ese rol, pero ya no es el de antes. En 2014, una lesión de espalda lo marginó en el Mundial y, pese a sus luces y sombras, siempre respondió con Brasil, hasta superar el récord de goles de Pelé.

    Ahora, sin embargo, Neymar envejece y encadena lesiones. La rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 marcó el principio del fin. Aunque brilló brevemente en su emotivo regreso al Santos, las recurrentes lesiones musculares han limitado su juego. Convocado para la selección de este año, un problema en la pantorrilla hace dudoso su aporte (su presencia en el debut contra Marruecos es incierta).

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿A quién más pueden recurrir?

    Vinicius debe demostrar que puede liderar solo. En Brasil surgen otras promesas; Raphinha, consciente de las expectativas de un Mundial, quiere hacer suyo el equipo.

    «La presión es alta. Representar a tu país es especial; es la selección con más títulos mundiales», declaró a GOAL en abril. «Llevar a toda una nación exige mucho, es un honor».

    Sin embargo, el jugador del Barcelona suele ser una segunda opción de lujo, no el referente único. Es el complemento ideal, por ejemplo, para Lamine Yamal. Sí, aporta goles y asistencias, pero brilla más como pieza de una máquina bien engrasada. Otros nombres se suman: Endrick regresa tras renacer con una exitosa cesión al Lyon; Estevao, recuperándose de una grave lesión en el tendón de la corva, ya apunta al estrellato; e incluso Rodrygo, olvidado y ausente por lesión, podría impactar.

    Las leyendas también respaldan a Vinicius.

    «Vinicius ha hecho una temporada realmente buena. El reto está en el Real Madrid; si no ganas, es una temporada decepcionante. Vinicius marcó muchos goles y jugó muy bien. Pero el Madrid no ganó nada», declaró Kaká a GOAL el mes pasado. «Así que todo el mundo dice que es un fracaso».

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    Las mismas conversaciones en 2024

    En 2024 volvían los mismos debates. Entonces Neymar estaba descartado, Endrick aún era muy joven y Raphinha no había consolidado su resurgimiento en el Barcelona, pues se le vinculaba con una salida. Sin embargo, en ese torneo Raphinha fue clave: jugó cuatro partidos como titular y rompió su sequía goleadora con la Seleção. Aunque no era el foco, en Estados Unidos mostró su valor.

    Vinicius, por su parte, lo pasó mal. Marcó dos goles en tres partidos, pero fue ineficaz en el debut y Brasil firmó un aburrido 0-0 ante Costa Rica. Después llegó una goleada a Paraguay y una actuación de MVP.

    Contra Colombia llegó tarde sobre James Rodríguez y vio la amarilla a los siete minutos; jugó los 83 restantes sabiendo que se perdería el siguiente partido. No marcó y Brasil le echó de menos en cuartos de final.

    «Me equivoqué al recibir dos tarjetas amarillas evitables. Volví a ver la eliminación desde la banda, pero esta vez fue culpa mía. Pido disculpas», declaró tras el torneo.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ¿Ancelotti, un motivo para la esperanza?

    Este año podría ser distinto: Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil, ya sacó lo mejor de Vinicius en el Real Madrid.

    El técnico siempre ha buscado reforzar la confianza del extremo y el jueves afirmó que posee «los mismos dones especiales que los grandes de todos los tiempos de Brasil», respaldándolo para que sea la estrella de la Seleção en el Mundial.

    El jugador, consciente de su responsabilidad, admitió: «Si voy al Mundial, marco cuatro o cinco goles y somos campeones, toda la historia cambia. Dirán que me estaba preparando todo este tiempo, incluso en los partidos que no jugué bien».

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    Ya no hay presión

    Sin embargo, este podría ser un partido sin presión. Si hiciéramos una lista de favoritos, Brasil probablemente no estaría entre ellos: está un peldaño por debajo de España, Francia, Inglaterra y Argentina en este torneo. Su familiaridad con las condiciones del verano podría ayudar, pero ya no tiene la calidad de plantillas de antes.

    En la Copa América se espera que ganen y los Mundiales también generan presión, pero quizá haya cierta comprensión de que este será complicado, con la plantilla de Ancelotti en transición.

    Si es así, los próximos 40 días podrían ser el momento de Vinicius: los demás están lesionados o aún no están listos. Quizá este sea su verano.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR