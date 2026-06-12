A pesar de su excelente temporada con el Real Madrid, donde ganó Liga y Champions, Vinicius no obtuvo el premio individual más prestigioso del fútbol. Su actuación con la selección fue decisiva.

En la Copa América 2024, Brasil esperaba su mejor versión, pero fue suspendido por acumulación de amarillas y se perdió los cuartos ante Uruguay. La Canarinha cayó en penaltis y Vinicius asumió la culpa.

Se suponía que ese sería su momento con Brasil, pero se le escapó. Dos años y cero Balones de Oro después llega el Mundial. Vinicius sigue siendo el hombre clave de Brasil (aunque Neymar haya vuelto). Sigue siendo uno de los jugadores con más talento del planeta. De nuevo, las esperanzas de una nación recaen sobre sus hombros. Este Mundial es su oportunidad de cumplir y consolidar su legado entre los grandes de Brasil.