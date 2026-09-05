La destacada actuación del neerlandés, que incluyó dos asistencias vitales para Alexander Isak, fue especialmente significativa dada la incertidumbre que rodeaba su futuro apenas unos días antes tras su fallido traspaso al Etihad Stadium. Iraola ha descartado cualquier preocupación persistente sobre el compromiso de Gakpo, insistiendo en que el delantero sigue siendo una parte fundamental de sus planes pese al interés inicial del Manchester City.

«No tengo ninguna duda con Cody. Ha estado muy bien durante toda la pretemporada, ha empezado muy bien esta temporada, produciendo números», dijo Iraola después del partido contra el Ipswich. «Cody sabe cuánto lo valoramos, creo que no hay ninguna duda. Lo valoro muchísimo».

El propio Gakpo parece haber asumido el reto de seguir en Merseyside, pese a la llegada de competencia de primer nivel. Al reflexionar sobre la victoria, el extremo se mostró optimista sobre su futuro en el Liverpool, al afirmar: «Creo que hoy fue un gran partido. Obviamente todavía hay cosas que tenemos que mejorar, pero era una victoria muy necesaria para nosotros, y estoy realmente contento de que hayamos conseguido los tres puntos».