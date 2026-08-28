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Bradley Barcola se someterá al reconocimiento médico con el Liverpool tras volar a Inglaterra mientras el traspaso de 140 millones de euros desde el PSG se acerca a su finalización
Barcola se prepara para pasar reconocimiento médico en Merseyside
La larga saga en torno al futuro de Barcola parece haber llegado a su conclusión, ya que el extremo se prepara para su nueva vida en la Premier League. Según L'Équipe, el internacional francés tiene previsto volar a Inglaterra este sábado para cerrar los detalles de su fichaje bomba por Anfield.
El jugador de 23 años ha sido objeto de intensas negociaciones entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, pero el camino está ahora despejado para que pase el reconocimiento médico y firme un contrato de larga duración con el conjunto de Merseyside.
El movimiento se produce después de que Barcola quedara fuera de forma notable de la convocatoria de Luis Enrique para el reciente empate 2-2 del PSG ante el Rennes, una clara señal de que su salida del Parque de los Príncipes era inminente. Con las condiciones personales ya acordadas, se espera que el jugador complete los últimos trámites administrativos en suelo inglés antes de ser presentado oficialmente como futbolista del Liverpool.
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Acuerdo histórico alcanzado con el PSG
Los detalles económicos de la operación ponen de relieve la magnitud de la ambición del Liverpool, con un paquete total valorado en torno a 140 millones de euros. Este avance representa un compromiso respecto a la valoración inicial del PSG, de 170 millones de euros, tras unas conversaciones productivas lideradas por el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon.
La cantidad convierte a Barcola en el segundo fichaje más caro de la historia del club, solo por detrás de los 125 millones de libras gastados el año pasado en Alexander Isak. Esta agresiva estrategia de fichajes subraya el compromiso del Liverpool por seguir siendo competitivo al más alto nivel, después de haber invertido ya mucho en talentos como Florian Wirtz.
Mientras tanto, el PSG registrará la mayor venta de su historia, superando sus récords anteriores mientras busca remodelar su plantilla bajo las órdenes de Luis Enrique.
Planificación de la sucesión para la era posterior a Salah
Barcola fue identificado al principio del mercado de verano como el candidato ideal para suceder con el tiempo a Mohamed Salah. El Liverpool aceleró su intento de fichar al francés después de que se frustrara un movimiento por Yan Diomande, centrando todos sus recursos en llevar al exjugador del Lyon a Anfield.
A pesar de sus aportaciones en París, donde disputó 49 partidos la pasada temporada y marcó 13 goles, Barcola a menudo vio limitado su tiempo de juego por la presencia de estrellas como Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue. Con su llegada a Anfield, se espera que tenga un camino más claro hacia una mayor continuidad.
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Efectos en cadena en la plantilla y actividad en el cierre del mercado
La llegada de un delantero de 140 millones de euros probablemente tendrá consecuencias significativas para la profundidad de plantilla existente en Anfield. El futuro de Cody Gakpo ya ha quedado bajo escrutinio, con informaciones que vinculan al delantero neerlandés con el Tottenham Hotspur y el Manchester City.
A medida que el club integra a Barcola, puede que necesite autorizar salidas de alto perfil para cuadrar las cuentas y gestionar la armonía en la plantilla. El equipo de captación, sin embargo, no parece haber terminado su trabajo, ya que sigue rastreando el mercado en busca de más profundidad en el extremo derecho.
El Liverpool se ha mantenido activo hasta las últimas horas del mercado, después de ver cómo sus intentos previos por Ismaila Sarr y Endrick eran rechazados por sus respectivos clubes.
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