Getty
Traducido por
Bradley Barcola se muestra «abierto» a fichar por el Liverpool, mientras que el PSG fija un precio de venta final astronómico
El Liverpool se fija en Barcola para su fichaje
Según el Daily Mail, el Liverpool negocia con el PSG el fichaje de Barcola, cuyo valor de mercado sube. El extremo francés de 23 años no quiere renovar con los campeones de Europa y aceptaría ir a los Reds.
Aunque le quedan dos años de contrato, el PSG valora su traspaso. El Liverpool, que sigue su pista desde hace tiempo, ve en él el complemento perfecto para el juego de Andoni Iraola tras la marcha de Mohamed Salah.
- (C)Getty Images
El PSG exige una cantidad astronómica
Según The Mail, el PSG pide 140 millones de libras por Barcola. El club francés cree que el precio, basado en su edad y potencial, es justo.
Liverpool, sin embargo, buscará rebajar esa cifra. Se rumorea que el verano pasado su precio rondaba los 75 millones de libras, cuando el club contactó por primera vez a sus agentes. Arsenal y Bayern de Múnich aún lo siguen, y Chelsea se interesó al inicio del verano, pero se dice que Barcola prefiere hablar con Liverpool si hay acuerdo con el PSG.
El extremo pierde protagonismo en la jerarquía de Luis Enrique
Barcola no es titular habitual en el PSG de Luis Enrique, lo que ha avivado su deseo de buscar nuevas oportunidades. El club parisino ha perseguido a Yan Diomande, del RB Leipzig, fichaje que lo habría relegado aún más en la jerarquía. Sin embargo, el Real Madrid está a punto de ganar la carrera por el internacional de Costa de Marfil.
Liverpool ya tuvo una oferta de 85 millones de libras rechazada por Diomande, pero Barcola sigue en sus planes. Además, Arsenal evalúa fichar a Vinicius Jr. y mantiene su interés en Julián Álvarez, lo que facilita el camino para Liverpool.
- Getty
¿Qué les depara el futuro al Liverpool y al Barcola?
El Liverpool debe decidir si paga el alto precio que pide el París Saint-Germain o busca otras opciones. Debe negociar bien y llegar a un acuerdo antes de que otros clubes se interesen más. Por ahora, Barcola disfruta de un merecido descanso tras brillar con Francia en las semifinales del Mundial 2026.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias