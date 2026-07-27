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Bradley Barcola quiere fichar por un equipo de la Premier League: el jugador, en el punto de mira del Liverpool y del Arsenal, comunica al PSG su decisión sobre el traspaso
Barcola rechaza la nueva oferta de contrato del PSG
Barcola, estrella del PSG, ha sorprendido al Parc des Princes al rechazar la oferta de renovación pese a tener contrato hasta 2028. El extremo de 23 años busca un nuevo reto.
Según Sky Sport, la situación ha evolucionado rápido y el jugador ya informó a la directiva. Este giro complica al PSG, que lo veía como pieza clave de su proyecto junto a figuras como Désiré Doué.
Su negativa ha abierto la puerta a que clubes de élite europea, entre ellos el Liverpool, con el que habría alcanzado un acuerdo personal, pongan a prueba la determinación del PSG.
- Getty
El Liverpool lidera la carrera por fichar a la estrella francesa
El Liverpool quiere fichar a Barcola para reforzar su ataque. Ya ha contactado con su entorno y con el PSG para valorar la operación.
Se espera que le ofrezcan un salario elevado que lo colocaría entre los mejor pagados del plantel.
El periodista Florian Plettenberg asegura que el Liverpool negocia con los agentes del jugador, quien no renovará su contrato. Aunque el Arsenal también lo sigue para competir con Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, los Reds trabajan con más intensidad para cerrar el fichaje antes del cierre del mercado.
Se avecina un coste astronómico de 170 millones de euros
Fichar a Barcola no será fácil ni barato. Según RMC Sport, el PSG pide 170 millones de euros, lo que lo convertiría en uno de los traspasos más caros de la historia.
Esta cifra refleja el enorme crecimiento de su valor tras una temporada en la que ha exhibido su velocidad, precisión en el remate y habilidad técnica.
Liverpool y otros clubes podrían rechazar pagar esa cifra de entrada, pero la negativa de Barcola a renovar podría forzar al PSG a rebajar sus pretensiones.
- AFP
Interés pasado y perspectivas de futuro
Varios clubes de primer nivel siguen de cerca a Barcola desde hace dos años. El Bayern de Múnich mostró gran interés en el delantero diestro, pero la operación no se concretó.
Sus actuaciones con la selección francesa en grandes torneos han elevado su valor y atraído a más admiradores de renombre en Europa.
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