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Bradley Barcola quiere dejar el PSG por el interés de Arsenal y Liverpool, mientras el club francés busca un delantero del Barcelona para reemplazarlo
Barcola quiere marcharse del Parque de los Príncipes
Según se informa, el internacional francés quiere dejar el club tras una temporada irregular en París. Barcola fue titular en 21 partidos de Liga y jugó 16 de Champions la campaña pasada.
El jugador de 23 años, tasado en unos 60 millones de libras y con dos años de contrato por cumplir en el Parque de los Príncipes, no jugó de titular en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Hungría, lo que parece haber sido un punto de inflexión: entró solo unos minutos en la segunda parte.
- AFP
Los grandes de la Premier League, en alerta máxima
Según talkSPORT, Arsenal lidera la carrera por Barcola, prioridad de Mikel Arteta para reforzar las bandas. Los Gunners han seguido a Morgan Rogers y Christos Tzolis, pero la experiencia del francés lo hace más atractivo.
Liverpool, que inicia una nueva etapa bajo Andoni Iraola, también puja por él. La salida de Mohamed Salah y la irregularidad de Cody Gakpo en la izquierda han aumentado la necesidad de refuerzos ofensivos. Aunque Yan Diomande, del RB Leipzig, sigue en la lista, la disponibilidad de Barcola ha acaparado la atención en Anfield.
El PSG ha elegido a Ferran Torres como sustituto
El PSG insiste en que Barcola no está en venta, pero ya prepara un plan B. Gianluca Di Marzio aseguraque Luis Enrique ve a Ferran Torres, delantero del Barcelona, como su reemplazo ideal. Ambos ya trabajaron juntos en la selección española.
Torres tiene contrato con el Barça hasta 2027, pero el PSG vigila su situación. Si llega un nuevo extremo, el club parisino podría suavizar su postura sobre Barcola, quien así podría fichar por Arsenal o Liverpool.
- AFP
Los compromisos internacionales retrasan la decisión
El futuro de Barcola no se definirá hasta después del Mundial de Norteamérica. El extremo está en la selección francesa de Didier Deschamps, pero aún no ha asegurado un lugar en el once inicial, pues Marcus Thuram y Désiré Doué han sido preferidos en la delantera.
Francia debutará ante Senegal y luego enfrentará a Irak y Noruega en la fase de grupos. El jugador aspira a mostrar su talento en el torneo para llamar la atención de clubes ingleses antes de definir su futuro en la liga nacional.