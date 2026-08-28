El largo culebrón en torno al futuro de Barcola parece haber llegado a su fin, ya que el extremo se prepara para su nueva vida en la Premier League. Según L'Équipe, el internacional francés volará a Inglaterra este sábado para cerrar los detalles de su fichaje bomba por Anfield.

El jugador de 23 años ha sido objeto de intensas negociaciones entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, pero el camino está ya despejado para que pase el reconocimiento médico y firme un contrato de larga duración con el conjunto de Merseyside.

El movimiento llega después de que Barcola se quedara notablemente fuera de la convocatoria de Luis Enrique para el reciente empate 2-2 del PSG ante el Rennes, una clara señal de que su salida del Parque de los Príncipes era inminente. Con los términos personales ya supuestamente acordados, se espera que el jugador complete los últimos trámites administrativos en suelo inglés antes de ser presentado oficialmente como futbolista del Liverpool.



