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Bradley Barcola pasará reconocimiento médico con el Liverpool tras volar a Inglaterra mientras su traspaso de 140 millones de euros desde el PSG se acerca a completarse
Barcola se prepara para pasar reconocimiento médico en Merseyside
El largo culebrón en torno al futuro de Barcola parece haber llegado a su fin, ya que el extremo se prepara para su nueva vida en la Premier League. Según L'Équipe, el internacional francés volará a Inglaterra este sábado para cerrar los detalles de su fichaje bomba por Anfield.
El jugador de 23 años ha sido objeto de intensas negociaciones entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, pero el camino está ya despejado para que pase el reconocimiento médico y firme un contrato de larga duración con el conjunto de Merseyside.
El movimiento llega después de que Barcola se quedara notablemente fuera de la convocatoria de Luis Enrique para el reciente empate 2-2 del PSG ante el Rennes, una clara señal de que su salida del Parque de los Príncipes era inminente. Con los términos personales ya supuestamente acordados, se espera que el jugador complete los últimos trámites administrativos en suelo inglés antes de ser presentado oficialmente como futbolista del Liverpool.
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Acuerdo histórico alcanzado con el PSG
Los detalles financieros del acuerdo ponen de relieve la magnitud de la ambición del Liverpool, con un paquete total valorado en torno a 140 millones de euros. Este avance representa un compromiso respecto a la valoración inicial del PSG, de 170 millones de euros, tras unas conversaciones productivas encabezadas por el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon.
La cifra convierte a Barcola en el segundo fichaje más caro de la historia del club, solo por detrás de los 125 millones de libras invertidos en Alexander Isak el año pasado. Esta agresiva estrategia de fichajes subraya el compromiso del Liverpool por seguir siendo competitivo al más alto nivel, después de haber invertido ya de forma importante en talentos como Florian Wirtz.
Por su parte, el PSG registrará la mayor venta de su historia, superando sus récords anteriores mientras busca remodelar su plantilla bajo las órdenes de Luis Enrique.
Planificación de la sucesión para la era posterior a Salah
Barcola fue identificado a principios del mercado de verano como el candidato ideal para acabar sucediendo a Mohamed Salah. El Liverpool aceleró su ofensiva por el francés después de que se frustrara un movimiento por Yan Diomande, centrando todos sus recursos en llevar a la exestrella del Lyon a Anfield.
A pesar de sus aportaciones en París, donde disputó 49 partidos la temporada pasada y marcó 13 goles, Barcola vio a menudo limitado su tiempo de juego por la presencia de estrellas como Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue. Con su llegada a Anfield, se espera que tenga un camino más claro hacia minutos con regularidad.
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Efecto dominó en la plantilla y actividad en el cierre del mercado
La llegada de un delantero de 140 millones de euros probablemente tendrá consecuencias importantes para la profundidad actual de la plantilla en Anfield. El futuro de Cody Gakpo ya ha quedado bajo escrutinio, con informaciones que vinculan al delantero neerlandés con Tottenham Hotspur y Manchester City.
Mientras el club integra a Barcola, puede que necesite dar salida a nombres de alto perfil para cuadrar las cuentas y gestionar la armonía del vestuario. Sin embargo, el equipo de captación no parece haber terminado su trabajo, ya que sigue rastreando el mercado en busca de más profundidad en el extremo derecho.
Liverpool se ha mantenido activo hasta las últimas horas del mercado, después de que sus anteriores intentos por Ismaila Sarr y Endrick fueran rechazados por sus respectivos clubes.
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