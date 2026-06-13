Así lo informa el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio. Barcola no está contento con su papel en el equipo de Luis Enrique y quiere más minutos. En la fuerte delantera del PSG, suele ser suplente, por detrás de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doué, como en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal.
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¿Bradley Barcola molesto por su escasa participación? El PSG busca fichar a una estrella del Barcelona como sustituto
Ferran Torres ganó protagonismo en el FC Barcelona la temporada pasada. Con sus actuaciones, hizo que Robert Lewandowski dejara de ser titular indiscutible en la delantera. En total, el internacional español marcó 21 goles en todas las competiciones con el Barça.
Con la salida de Lewandowski, es probable que su participación aumente la próxima temporada bajo la dirección de Hansi Flick, por lo que el Barça no planea dejarlo marchar.
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El Barça también se ha relacionado con Julián Álvarez
El contrato de Ferran Torres con el Barcelona vence el próximo verano. El club negocia su renovación para alejar el interés de otros grandes.
El Barça valoró fichar a Julián Álvarez del Atlético, pero la semana pasada el Real Madrid entró en la puja y su oferta de 150 millones fue rechazada.
El FC Bayern también estaría interesado en Bradley Barcola.
Varios grandes clubes, como el Bayern de Múnich, el Arsenal y el Liverpool, se interesaron antes por Barcola. En las próximas semanas se sabrá si el jugador de 23 años dejará al bicampeón de la Liga de Campeones.
La temporada 2025/26 de Bradley Barcola en el París Saint-Germain:
Partidos: 49 Minutos jugados: 2971 Goles: 13 Asistencias: 7