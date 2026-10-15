Barcola ha sido elegido oficialmente Jugador de la Semana de la Champions League de la UEFA. El premio llega tras su brillante actuación con el Liverpool en su último partido continental, disputado el miércoles por la noche.

El delantero francés ofreció una exhibición ofensiva demoledora en una emocionante victoria por 6-3 a domicilio ante el conjunto austriaco LASK. Su espectacular actuación fue decisiva para que su equipo sumara los tres puntos en un encuentro repleto de acción.