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Bradley Barcola gana el premio al mejor jugador de la semana de la Champions League de la UEFA por delante de Harry Kane y Lamine Yamal tras su triplete ante el LASK
Barcola se lleva un galardón europeo
Barcola ha sido elegido oficialmente Jugador de la Semana de la Champions League de la UEFA. El premio llega tras su brillante actuación con el Liverpool en su último partido continental, disputado el miércoles por la noche.
El delantero francés ofreció una exhibición ofensiva demoledora en una emocionante victoria por 6-3 a domicilio ante el conjunto austriaco LASK. Su espectacular actuación fue decisiva para que su equipo sumara los tres puntos en un encuentro repleto de acción.
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Abrir su cuenta con estilo
Barcola recibió el premio por su memorable triplete en el Raiffeisen Arena. El versátil delantero se estrenó como goleador con el Liverpool de forma espectacular aquella noche.
Marcó la pauta con dos remates certeros en la primera parte que dieron el control a su equipo. Tras el descanso, completó su triplete al empujar el balón a la red desde corta distancia y redondeó así una actuación dominante.
Imponiéndose a los principales rivales
El galardón individual de Barcola resulta aún más impresionante dada la calidad de los candidatos de la lista. Se impuso a varios de los grandes nombres del fútbol europeo para hacerse con el primer puesto en la votación.
El atacante del Liverpool quedó en primera posición por delante de Nicolo Tresoldi, Harry Kane y Lamine Yamal. Los tres rivales habían firmado actuaciones individuales destacadas en la última jornada de partidos europeos. Sin embargo, los tres goles de Barcola acabaron decantando claramente a su favor la votación de los aficionados.
- AFP
Con la vista puesta en el futuro
Con sus primeros goles con el Liverpool ya en su cuenta, Barcola buscará dar continuidad a esta destacada actuación. El exjugador del PSG espera que su rendimiento en Europa sea el punto de partida de una racha prolongada de buen juego. El Liverpool querrá aprovechar su buen momento mientras sigue afrontando partidos en competiciones nacionales y europeas.
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