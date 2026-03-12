Bradley Barcola elogia la actuación «ejemplar» del PSG contra el Chelsea tras un emocionante partido de la Liga de Campeones con siete goles

En declaraciones a Canal+ tras el partido, Barcola reflexionó sobre la importancia del resultado y su propio avance personal. «Nos habíamos preparado bien para este partido, sabíamos que teníamos que poner intensidad desde el principio, marcamos muy rápido. Por unos pequeños errores, encajamos goles, eso es lo que hay que corregir. En general, ha estado muy bien. Físicamente, llevamos un tiempo muy bien, no creo que ese fuera el problema. Hoy hemos estado muy bien. Debemos seguir así», explicó el extremo.

El delantero no ocultó su alivio por haber puesto fin a su sequía goleadora en una ocasión tan importante, y añadió: «Estoy contento, trabajo para marcar en la Champions League, ese gol sienta bien, estoy muy feliz. Es una de nuestras mejores actuaciones de la temporada. Vamos a aprovechar lo que hemos hecho hoy para el partido de vuelta, porque aún no ha terminado. Ha sido un partido muy bueno esta noche».