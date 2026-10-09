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Kabayel Sieggetty
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Boxeo: ¿Cuándo vuelve a pelear Agit Kabayel? Próximo rival, fecha, cita, lugar, Mundial, cinturón, retransmisión en TV y también en directo por streaming

Agit Kabayel ha llegado a la élite del boxeo y busca a su próximo rival. ¿Quién será y cuándo tendrá lugar el combate? SPOX tiene la respuesta.

Con la histórica conquista del título del CMB de peso pesado el pasado enero, Agit Kabayel ha dado el salto a la cima. Ahora le toca defender su cinturón. 

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Pero, ¿cuándo volverá a subirse al ring el boxeador de 34 años? SPOX ¡te ofrece toda la información importante!

  • Boxeo: ¿Cuándo vuelve a pelear Agit Kabayel? Fecha, lugar, hora, rival

    El 28 de noviembre le espera a Kabayel el siguiente desafío: en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, el campeón se medirá al albanés Nelson Hysa. Aún no se sabe exactamente a qué hora comenzará el combate. Para Kabayel hay mucho en juego, ya que por primera vez deberá defender su título del WBC.

    El duelo promete una emoción especial, ya que enfrente estarán dos boxeadores profesionales que siguen invictos. Kabayel ganó sus 27 combates, 19 de ellos por K.O. Hysa también continúa sin conocer la derrota: el albanés se impuso en sus 25 peleas como profesional y terminó 23 de ellas antes del límite.

  • Boxeo: ¿Cuándo vuelve a pelear Agit Kabayel? Transmisión por TV y en livestream

    Quien quiera seguir en directo el combate entre Agit Kabayel y Nelson Hysa puede hacerlo a través de DAZN. Aunque numerosos eventos de boxeo ya están incluidos en las suscripciones DAZN Unlimited y DAZN Super Sports, el proveedor de streaming exige una compra adicional de pago por visión para algunos eventos seleccionados. También para el duelo entre Kabayel y Hysa se requiere una activación por separado. Por el momento, no se ha dado a conocer cuál será el precio adicional.

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  • Boxeo: ¿Cuándo vuelve a pelear Agit Kabayel? El perfil del boxeador

    • Nombre: Agit Kabayel
    • Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1992
    • Lugar de nacimiento: Leverkusen
    • Nacionalidad: alemán
    • Categoría de peso: peso pesado
    • Estilo: guardia zurda
    • Debut profesional: 23 de junio de 2011
    • Altura: 1,91 m
    • Alcance: 2,03 m
    • Combates: 27 (27 victorias, 18 por K.O.)

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  • Agit Kabayel vs. Nelson Hysa, boxeo: perfil de los dos púgiles

    Agit Kabayel

     

    		Nelson Hysa
    23.09.1992 (34 años)Fecha de nacimiento/edad06.09.1984 (42 años)
    Peso pesado del CMBTítulo


    Leverkusen, AlemaniaLugar de nacimientoShkoder, Albania
    27‑0‑0 (19 KO)Récord25-0-0 (23 KO)
    1,91 mAltura1,96 m
    203 cmAlcance201 cm
    Guardia zurdaGuardiaGuardia zurda