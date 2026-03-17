Bove marca su primer gol con el Watford un mes después de volver a los terrenos de juego

471 días después de aquel Fiorentina-Inter que será recordado por el desmayo de Edoardo y los momentos de angustia que siguieron, Bove ha vuelto a sentir la emoción de marcar un gol. La alegría, el entusiasmo. El abrazo de los aficionados, a los que el jugador fue a buscar corriendo hacia la grada nada más marcar. La jugada parte de una gran carrera de Mamadou Doumbia por la banda derecha; el jugador remata con la derecha casi desde la línea de fondo, el balón golpea el larguero y sale fuera del área; Marc Ola lo intenta con un potente zurdazo, pero vuelve a dar en el larguero, por lo que el balón acaba en los pies de Bove, quien, a pocos pasos de la portería, marca su primer gol con el Watford.