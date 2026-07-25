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Karim Malim

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Bouadi y el dilema de Rodri: ¿cómo se prepara el Manchester City para todos los escenarios?

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E. Maresca
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El mayor enigma de Maresca

El Manchester City afronta una de las etapas más delicadas de su historia reciente, después de cerrar el telón de la era de Pep Guardiola, que se prolongó durante toda una década, para abrir un nuevo capítulo bajo la dirección de Enzo Maresca.

Entre la reconstrucción de la plantilla, la salida de varias de las principales estrellas del histórico "triplete" y las crecientes dudas sobre el futuro de Rodri, el excampeón de Inglaterra se encuentra ante una decisión que podría marcar los rasgos de su nuevo proyecto durante los próximos años.

¿Se aferrará el club a uno de los mejores centrocampistas del mundo pese a su lesión y a la proximidad del final de su contrato? ¿O aprovechará la oportunidad para obtener un gran rédito económico ante el interés del Real Madrid? Y, lo más importante, ¿cómo lucirá el centro del campo de Maresca, tanto si Rodri se queda como si se marcha?

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Etapa de transición y amplios cambios

    El Manchester City atraviesa una etapa de transición llena de retos y cambios. Sustituir a un entrenador que logró dirigir al equipo durante diez años no es tarea fácil, especialmente con claros indicios de una reconstrucción total de la plantilla.

    El presente verano ha sido testigo de la salida de cuatro de los pilares fundamentales que contribuyeron a la conquista del triplete histórico durante la temporada 2022-2023: Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva y John Stones.

    Por su parte, el club reforzó sus filas con la incorporación de Elliott Anderson por 116 millones de libras esterlinas, además de la promesa inglesa Jeremy Monga, de 17 años. Pero los cambios podrían no detenerse aquí.

    Tras liderar a la selección de España hacia la conquista de la Copa del Mundo, Rodri se prepara para someterse a una cirugía de espalda, en un momento en el que solo le queda un año para el final de su contrato con el Manchester City, en medio del aumento de las especulaciones sobre su futuro.

    Y a pesar de que no está claro el tiempo que estará ausente de los terrenos de juego, Enzo Maresca zanjó su postura durante su primera rueda de prensa, confirmando su deseo de retener a la estrella española.

    Sin embargo, las informaciones que vinculan al Real Madrid con el fichaje de Rodri abren la puerta a numerosos interrogantes: ¿se aferrará el City a su jugador? ¿O preferirá venderlo tras su recuperación y sacar provecho económico de la operación?

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  • Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿Por qué Maresca mantiene su confianza en Rodri?

    Cuando Rodri regresó de su lesión de rotura del ligamento cruzado anterior la temporada pasada, muchos dudaron de su capacidad para recuperar el nivel que lo había convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

    Pero Pep Guardiola confiaba en su regreso, y declaró el pasado octubre: "En el Mundial veremos la mejor versión de Rodri, y la próxima temporada también veremos su mejor versión".

    Y, en efecto, el jugador demostró que estas previsiones eran acertadas después de liderar a la selección española hacia la conquista del título de la Copa del Mundo y llevarse el premio al mejor jugador del torneo.

    Y cuando se le preguntó a Maresca sobre el futuro de Rodri, no dudó en responder: "Cualquier entrenador del mundo desearía tener a un jugador como Rodri, porque es un jugador excepcional. Se someterá a una operación el lunes, y ahora necesita descanso y recuperación, y después volverá con nosotros".

    Estas declaraciones confirman que el plan principal del club consiste en retener a uno de los mejores centrocampistas del mundo, mientras prepara alternativas por si se diera cualquier escenario.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    ¿Cómo construirá Maresca su centro del campo?

    Dentro de los planes futuros del club, Elliot Anderson destaca como uno de los elementos más importantes del nuevo proyecto. Asimismo, el Manchester City continúa siguiendo al centrocampista del Lille francés, el marroquí Ayoub Bouaddi (18 años), quien llamó la atención durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial.

    El club busca jugadores jóvenes que posean flexibilidad táctica y capacidad para ocupar más de una posición dentro de un sistema basado en la posesión y el posicionamiento.

    Pero para entender el papel de Rodri y Anderson, y quizás de Bouaddi, primero hay que comprender la filosofía de Maresca. El técnico italiano es considerado uno de los principales defensores del "juego posicional" y compara el fútbol con el ajedrez.

    Maresca afirma: "Hay muchas similitudes entre ambos. Lo más importante es el pensamiento táctico y el posicionamiento correcto". Su filosofía se apoya en un dibujo ofensivo cercano al 3-2-2-3, basado en la permuta continua de posiciones.

    Una de las principales virtudes de Rodri reside en su capacidad para ocupar más de una posición dentro de este dibujo táctico. Durante el Mundial, retrocedía al eje de la defensa cuando Aymeric Laporte avanzaba con el balón, luego regresaba a la posición de pivote, antes de adelantarse cuando era necesario.

    El método de Maresca se basa en una gran flexibilidad táctica, de modo que el equipo pasa de defender con un esquema 4-4-2 a atacar con una formación 3-2-2-3, según informó la cadena británica "BBC".

    Durante la temporada del triplete, John Stones se adelantaba desde el eje de la defensa para acompañar a Rodri en el centro del campo, una idea de la que Maresca fue uno de los artífices cuando ocupó el cargo de segundo entrenador de Guardiola.

    También aplicó la misma idea en el Chelsea, cuando utilizó a Moisés Caicedo como lateral derecho que, durante la posesión, se transformaba en centrocampista defensivo, dando al equipo superioridad numérica en la zona profunda.

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    ¿Por qué Anderson es un fichaje ideal?

    El valor de Elliot Anderson radica en su capacidad para jugar en más de una posición. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes roles en el mediocampo y el ataque, además de que retrocedía con la selección inglesa para formar una línea defensiva de cinco al perder el balón.

    Junto a Rodri, Anderson puede jugar como pivote, lo que permite al español avanzar hacia adelante, o viceversa. Asimismo, la dupla puede intercambiar roles constantemente para mantener el equilibrio del equipo, especialmente cuando defensas como Marc Guéhi o Josko Gvardiol suben con el balón.

    El Manchester City espera que Anderson repita el éxito que logró anteriormente la colaboración entre Rodri y Bernardo Silva, gracias a la variedad de sus funciones y a su capacidad para ejecutar las diferentes tareas tácticas.

    Ayoub Bouaddi también posee características similares a las de Anderson. Ha jugado en la posición de mediocentro defensivo, lateral derecho y central, y se distingue por su solidez defensiva y su serenidad en la construcción del juego. Sus funciones se asemejan en gran medida a lo que ofrecía John Stones dentro del sistema del Manchester City.

    El club apuesta por fichar a jugadores inteligentes que dominen más de una posición, lo que otorga a Maresca una gran flexibilidad táctica, al estilo de lo que ofrece Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, alcanzar ese nivel requiere tiempo y un largo trabajo técnico.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    ¿Por qué el City persigue a Bouaddi?

    Ayoub Bouaddi está vinculado al Lille por un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, después de firmar un nuevo acuerdo el pasado diciembre, pero todos los indicios confirman que su permanencia prolongada en el estadio Pierre-Mauroy parece algo improbable.

    Con el creciente interés de los grandes de Europa, el Lille es consciente de que retener a su joya no será una tarea sencilla, especialmente si llega la oferta económica adecuada.

    A medida que Ayoub Bouaddi se acerca a consolidarse entre los centrocampistas emergentes más destacados de Europa, ha comenzado a intensificarse el debate sobre su futuro, ante el creciente interés de los grandes del continente.

    El Lille no descarta estudiar la idea de vender al jugador si recibe la oferta apropiada, pero el precio exigido podría hacer que cerrar el traspaso resulte sumamente difícil para muchos clubes.

    Las estimaciones apuntan a que el Lille podría pedir cerca de 100 millones de euros, una cifra que refleja la convicción del club de que Bouaddi no es simplemente una promesa, sino uno de los jugadores jóvenes más valiosos del fútbol europeo.

    A pesar del elevado coste, el Manchester City despunta como el club más serio en la carrera por su fichaje. El City sitúa a Bouaddi como una de sus principales prioridades en el mercado de fichajes y espera que el jugador tome una decisión sobre su futuro en el próximo periodo.

    La información indica que algunos clubes se han mostrado dispuestos a comprar al jugador permitiéndole permanecer en el Lille una temporada adicional para continuar su desarrollo, pero el Manchester City prefiere incorporarlo de inmediato e integrarlo directamente en las filas del primer equipo, sobre todo porque la posición del centro del campo representa una de sus principales prioridades en el actual mercado de fichajes.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    ¿Y si se marcha Rodri?

    La permanencia de Rodri sigue siendo la mejor opción para el Manchester City. El jugador posee una experiencia excepcional en la lectura del juego, la colocación y la gestión del ritmo del partido, aspectos que Anderson y los recién llegados podrían necesitar años para adquirir.

    Quizás la mejor prueba de ello sea que el propio Rodri necesitó varias temporadas antes de convertirse en el verdadero líder del centro del campo del City, después de aprender mucho junto a Fernandinho.

    Sin embargo, Maresca ya ha demostrado anteriormente su capacidad para reubicar a los jugadores en nuevas posiciones, como hizo con John Stones, Moisés Caicedo, Marc Cucurella y otros.

    Por ello, tanto si Rodri continúa como si se marcha, el técnico italiano busca construir un equipo más diverso en cuanto a recursos humanos, con una plantilla que incluya un mayor número de jugadores capaces de desempeñar distintos roles, lo que representa un cambio evidente respecto a la filosofía de Guardiola, que a menudo se apoyó en un grupo reducido.

    En definitiva, el futuro de Rodri podría ser el tema más destacado de este verano, pero no es la única cuestión dentro del Manchester City, ya que el éxito del proyecto de Maresca dependerá de su capacidad para construir un sistema colectivo flexible, capaz de competir tanto con la presencia de la estrella española como en caso de su marcha.

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