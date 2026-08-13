Pau Cubarsí, la estrella del Barcelona, se ha convertido en el máximo favorito para ganar el premio Golden Boy 2026.

Cubarsí ha acaparado con fuerza todas las miradas tras su gran nivel con el Barcelona y la selección de España. El jugador, de 19 años, se encuentra entre los diez mejores futbolistas en la clasificación del Balón de Oro, y además lidera la clasificación del premio Golden Boy 2026.

El diario Sport señaló: "En la última actualización de la clasificación del premio al mejor jugador joven del mundo, publicada este jueves, Cubarsí se ha situado en cabeza con una ventaja de 700 puntos sobre su compañero Lamine Yamal, que se coronó con el galardón en 2024".

El tercer puesto del podio lo completa el fichaje más reciente del Real Madrid este verano, Yan Diomande, que llegó a la capital española por 125 millones de euros fijos, además de 15 millones de euros en variables.

Warren Zaïre-Emery, la estrella del Paris Saint-Germain, ocupa el tercer puesto, con una diferencia de 6.000 puntos respecto al defensa del Barcelona.

Por otro lado, el marroquí Ayoub Bouaddi, que podría ser un sustituto de Rodri en el Manchester City, ocupa el quinto puesto.