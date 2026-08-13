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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Bouaddi quinto: una estrella del Barcelona se adelanta a Yamal y Diomandé para hacerse con un prometedor premio

Primera División
Real Madrid
Barcelona
A. Bouaddi
Marruecos
Y. Diomande
Pau Cubarsí
L. Yamal
España
Marruecos

Pau Cubarsí, la estrella del Barcelona, se ha convertido en el máximo favorito para ganar el premio Golden Boy 2026.

Cubarsí ha acaparado con fuerza todas las miradas tras su gran nivel con el Barcelona y la selección de España. El jugador, de 19 años, se encuentra entre los diez mejores futbolistas en la clasificación del Balón de Oro, y además lidera la clasificación del premio Golden Boy 2026.

El diario Sport señaló: "En la última actualización de la clasificación del premio al mejor jugador joven del mundo, publicada este jueves, Cubarsí se ha situado en cabeza con una ventaja de 700 puntos sobre su compañero Lamine Yamal, que se coronó con el galardón en 2024".

El tercer puesto del podio lo completa el fichaje más reciente del Real Madrid este verano, Yan Diomande, que llegó a la capital española por 125 millones de euros fijos, además de 15 millones de euros en variables.

Warren Zaïre-Emery, la estrella del Paris Saint-Germain, ocupa el tercer puesto, con una diferencia de 6.000 puntos respecto al defensa del Barcelona.

Por otro lado, el marroquí Ayoub Bouaddi, que podría ser un sustituto de Rodri en el Manchester City, ocupa el quinto puesto.

  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Marc Bernal compite con Cubarsí y Lamine Yamal

    Además de Cubarsí y Lamine Yamal, el Barcelona cuenta con otro jugador dentro de la lista de los 100 mejores futbolistas: Marc Bernal, que ocupa el vigésimo puesto de la clasificación.

    El Real Madrid, por su parte, también tiene a 3 jugadores en la lista, ya que junto a Diomande aparece Endrick en el octavo puesto, mientras que Thiago Pitarch ocupa el cuadragésimo lugar.

    En cuanto a los clubes con mayor representación, el Oporto encabeza la lista en solitario, con 5 jugadores entre los candidatos.

    La Premier League, por su parte, es la que aporta el mayor número de jugadores en la lista de los 100 mejores futbolistas, con un total de 26.

    La Liga española ocupa el quinto puesto con 8 jugadores, por detrás de la Bundesliga con 18 jugadores, la Ligue 1 con 14 jugadores y la Serie A con 9 jugadores.

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  • Fecha de la ceremonia del premio Golden Boy 2026

    El premio Golden Boy 2026 está destinado a jugadores nacidos a partir del año 2006, que compiten en las 25 mejores ligas europeas.

    La entrega del galardón está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres, con Pau Cubarsí como el principal candidato a llevarse un premio que ha visto el dominio de los jugadores del Barcelona durante los últimos cinco años.

    El premio lo ganó Pedri en 2021, Gavi en 2022 y Lamine Yamal en 2024.

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