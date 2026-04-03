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Botellas de agua e instinto: un exportero del Nottingham Forest desvela los secretos para parar penaltis; Mark Crossley explica cómo frustraría los intentos de Ivan Toney y Bruno Fernandes
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El único que ha parado un penalti de Le Tissier
En su mejor momento, Crossley no necesitaba ayuda, ya que el exinternacional galés dominaba el arte de detener los penaltis. Es famoso por ser el único que ha parado un penalti del icono del Southampton Matt Le Tissier, mientras que a la leyenda inglesa Gary Lineker le negó el gol en la final de la FA Cup de 1991.
También se vivieron momentos memorables en las tandas de penaltis, ya que Crossley era capaz de meterse en la mente de sus rivales y adivinar dónde iban a colocar el balón. Se trata de una habilidad muy difícil de adquirir, pero que siempre será de gran utilidad para los porteros.
Los secretos para parar un penalti, al descubierto
Cuando se le pidió que explicara sus métodos, tras haberse convertido en uno de los mejores del sector, Crossley —en declaraciones exclusivas a GOAL mientras confeccionaba la alineación delBally Bet All-Stars— afirmó: «En su día, mi filosofía era hacer que el lanzador esperara el mayor tiempo posible, porque me había formado con Stuart Pearce, Teddy Sheringham y todos los grandes lanzadores de penaltis. Solía decirles: “¿Qué queréis hacer cuando lanzáis el penalti?”. Y la respuesta es sencilla: “Queremos colocar el balón y lanzarlo cuanto antes”.
«Así que, obviamente, desde el punto de vista del portero, quiero hacerles esperar el mayor tiempo posible, ya sea bebiendo de la botella de agua —solíamos tener una toalla en la portería—, limpiándome los guantes o quizá discutiendo un poco con el árbitro porque el balón no estaba en el punto de penalti.
«Esa era la única táctica y, además, yo creía firmemente en el instinto. Te dejas llevar por tus instintos y decides en el último segundo hacia dónde vas a lanzarte. Ahora bien, técnicamente siempre se me daba mejor lanzarme a la derecha que a la izquierda, así que la mayoría de las veces prefería ir a la derecha, como en la parada a Le Tissier. Pero en la parada de la final de la FA Cup, me lancé a la izquierda porque, en el último momento, tuve ese instinto que me dijo que ahí era donde iba a meterla».
¿Cómo pueden los porteros detener a Fernandes y Toney?
Muchos jugadores hoy en día —como el capitán del Manchester United, Fernandes, y el delantero del Al-Ahli, Toney— retrasan el golpeo del balón todo lo posible, a la espera de que el portero que tienen delante se inmute.
Al ser preguntado sobre cómo lidiaría con esas carreras de impulso lentas, Crossley añadió: «Suelen mirarte en algún momento. Así que yo también esperaría el contacto visual y siempre fingiría ir hacia un lado. Sea cual sea el lado hacia el que fingiera ir, siempre cambiaría y me iría hacia el otro. Y todo se reduce a ese pequeño instante y al instinto.
«Pero en cuanto a los jugadores que corren hacia el balón y dan saltitos y brincan y todo eso, no lo entiendo. Creo que deberían simplemente dejar el balón en el suelo y correr hacia él. Desde el punto de vista de un portero, ¿qué es lo que quiero? Mido 1,95 m, y realmente no quiero el balón en el suelo en la esquina. Si lo colocas a media altura y yo voy en la dirección correcta, tengo la oportunidad de atajarlo.
«Así que creo que deberían simplemente correr hacia ella, decidir en qué esquina inferior van a meterla y asegurarse de que la meten en esa esquina inferior. No hay necesidad de dar saltitos, dar un paso y saltar, pero supongo que ellos opinarán lo contrario».
¿Influyen las botellas de agua en el desenlace de las jugadas de penalti?
Parte del factor de la incertidumbre para los porteros ha desaparecido con la aparición de botellas que incluyen estrategias para los penaltis, elaboradas antes de que se lanzara el balón. Brice Samba empleó esa táctica cuando ayudó al Forest a superar al Sheffield United en los play-offs de la Championship 2021-22, al igual que hizo Jordan Pickford en la Eurocopa 2024, mientras que Hannah Hampton lanzó al público la botella de su rival española, Cata Coll, durante la final del Campeonato de Europa Femenino de 2025.
Crossley dijo, cuando se le preguntó por las nuevas tendencias: «Mira, la tecnología ha avanzado mucho desde que yo jugaba. Así que puedes estudiar muchas cosas. Ahora tendrías un entrenador de porteros que se sentaría contigo y probablemente revisaría los últimos 10 penaltis del lanzador para analizar su técnica.
«Puedes investigar todo lo que quieras, pero creo que los jugadores son tan buenos, sobre todo hoy en día, que pueden cambiar de opinión en el último momento de todos modos. Siempre pensé que Matt Le Tissier era el mejor de la historia, porque era el mejor rematador de la historia. Tuve la suerte de ser yo quien le negó el gol, pero él me dijo que, de hecho, me vio amagar hacia un lado y que, en el último momento, cambió de opinión y no lo ejecutó del todo bien. Así que creo que los jugadores son así de buenos.
«La primera vez que vi lo de la botella de agua fue con Brice Samba, contra el Sheffield United. Estaba en el partido y pensé: ¿qué está haciendo? Y luego, cuando lo vi, pensé: obviamente ha investigado mucho con su entrenador de porteros, así que hay que quitarse el sombrero ante eso. Y le funcionó, y lo he visto funcionar de nuevo desde entonces.
«Así que todo es psicológico, sobre todo en una tanda de penaltis. Es un poco diferente con un penalti durante el partido. No puedes ir a coger la botella de agua y decir: “Sí, lo ha tirado aquí”. Bueno, puedes, pero en una tanda de penaltis es un poco diferente cuando tienes que enfrentarte a tantos penaltis, uno tras otro. Cualquier táctica que un portero o un entrenador de porteros pueda usar, que la use».
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El equipo Bally Bet All-Stars se dirige al City Ground
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, se ha propuesto rendir el homenaje que se merecen a los jugadores de base con una larga trayectoria. Al gran Mark Crossley, leyenda del Forest, se le ha encomendado la tarea de formar la primera selección de veteranos All-Stars, compuesta por auténticas figuras del fútbol, para celebrar todo lo que hace grande al fútbol de base. Crossley contará con el apoyo de otras caras conocidas del Forest mientras se encarga de formar el equipo Bally Bet All-Stars.
A continuación, los All-Stars recibirán un trato digno de la Premier League, cambiando los campos de entrenamiento por el City Ground, donde se enfrentarán a un equipo de leyendas del Forest cuidadosamente seleccionadas a finales de mayo. Antes de que se celebre ese partido, Crossley perfeccionará su once inicial con la ayuda de algunas caras conocidas de Trentside.