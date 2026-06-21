Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi, Deniz Undav y Jonathan David lideran con tres goles, mientras Vinicius Junior se une a Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland con dos

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en liza, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, pretende recuperar el trono.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Marruecos | Dos goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, se unió al grupo de jugadores con dos goles en el Mundial 2026. A su sutil remate ante Brasil en el debut de Marruecos sumó el tanto de la victoria sobre Escocia en el segundo partido. Con el apoyo de Bilal El Khannouss y Brahim Díaz en las bandas, Saibari ha sido una amenaza constante, y Marruecos tiene opciones de llegar lejos.

    • Anuncios
  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Selección masculina de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles en su temporada con el Mónaco, anotó un doblete en la primera parte para dar a Estados Unidos una victoria histórica 4-1 sobre Paraguay, con asistencia de Christian Pulisic.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canadá | Dos goles

    El delantero canadiense Cyle Larin marcó el gol del empate ante Bosnia-Herzegovina en el debut de su equipo. Luego anotó en la goleada 6-0 sobre Catar y ya figura en la lista de máximos anotadores.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Dos goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles, el segundo un potente disparo que se coló por la escuadra. El exdelantero del Wolverhampton se ha ganado un lugar en el equipo para el resto del torneo, lo que le permite aumentar su cuenta goleadora y acercarse a los líderes de la Bota de Oro.

  • Mbappe Torgetty

    15Kylian Mbappé | Francia | Dos goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial y Francia venció 3-1 a Senegal en su debut en el Grupo I. Con un gran disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de la selección francesa.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Erling Haaland | Noruega | Dos goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un remate bajo al segundo palo y luego aprovechó un grave error del portero iraquí para sentenciar el partido y dar a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como favorito a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en plena forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó con dos goles en la victoria por 4-2 contra Croacia, que puso en marcha al equipo de Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses con la selección, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró la delantera de Alemania en su debut mundialista ante Curazao. Respondió con un penalti en el descuento de la primera parte y sentenció el 7-1 final.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena internacional con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Brian Brobbey | Países Bajos | Dos goles

    Tras una excelente primera temporada en la Premier League con el Sunderland, Brian Brobbey justificó de inmediato la decisión de Ronald Koeman de incluir al delantero en el once inicial para el partido contra Suecia. Marcó dos goles en 17 minutos y se metió en la lucha por un puesto.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    8Johan Manzambi | Suiza | Dos goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, decidió el Suiza 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de grupo. El encuentro estaba 0-0 hasta que ingresó el joven de 20 años, quien rompió el empate con una volea fulminante en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el último minuto, Manzambi aprovechó un pase atrás para sellar su doblete y el 4-1 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Junior | Brasil | Dos goles

    Tras su golazo ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo tanto al empujar el balón ante Haití en la victoria 3-0 de Brasil. Con posible rotación contra Escocia, se ignora si el delantero de 26 años aumentará su cuenta antes de la fase eliminatoria.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Cody Gakpo | Países Bajos | Dos goles

    La estrella holandesa Cody Gakpo brilló en el segundo partido del Mundial: asistió a Brian Brobbey para adelantar a Holanda ante Suecia y luego marcó dos goles en la victoria por 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ayase Ueda | Japón | Dos goles

    Ayase Ueda llegó al Mundial 2026 con gran confianza tras marcar 26 goles con el Feyenoord la temporada pasada y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie. En su debut en un gran torneo en Norteamérica, anotó dos goles en la victoria de Japón por 4-0 sobre Túnez, cuando muchos veían a los Samurai Blue como candidatos sorpresa al título.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Crysencio Summerville | Países Bajos | Dos goles

    El extremo de Países Bajos y del West Ham, Crysencio Summerville, vive un gran debut en el Mundial. Marcó un gol en el empate ante Japón y cerró la goleada 5-1 sobre Suecia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato mundialista con un hat-trick contra Catar. Ese triplete elevó su cuenta goleadora con la selección nacional a 42 goles en 79 partidos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Tres goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en fases finales del Mundial.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, lleva nueve goles en solo 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 ha actuado como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil, además de aportar dos asistencias.