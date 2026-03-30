El caso sale a la luz pocas horas antes de la decisiva final de los playoffs entre Bosnia e Italia, prevista para mañana por la noche en Zenica: según informa SportMediaset, que cita al periódico bosnio Klixba,un presunto espía militar italiano se habría colado en el campo de entrenamiento de la selección bosnia para grabar a los futbolistas. Según afirma el medio de comunicación de Sarajevo, un soldado italiano, ataviado con un traje de camuflaje, se habría apostado en el exterior de las instalaciones de entrenamiento, inicialmente de forma inofensiva, para luego sacar un smartphone del bolsillo y empezar a grabar.
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Bosnia, un soldado italiano durante un entrenamiento: acusado de ser un «espía», estalla el escándalo
¿QUÉ HA PASADO?
Todo esto en la concentración del FK Sarajevo en Butmir, donde Dzeko y sus compañeros se están preparando para el partido: ayer, debido a la nieve, entrenaron en el centro deportivo, mientras que hoy han salido al campo y los medios locales presentes en las instalaciones se han percatado enseguida del entrenamiento, que estaba siendo filmado por un soldado de la EUFOR, cuya base se encuentra justo al lado del campo. Al parecer, el militar italiano en cuestión permaneció cerca del campo incluso después de los primeros 15 minutos de entrenamiento, que estaban abiertos al público: Butmir limita precisamente con el cuartel general de la OTAN, que alberga al Batallón Multinacional (MNBN), personal de policía militar, incluidos los Carabinieri italianos, y apoya la cooperación civil-militar (CIMIC) en el país.
LA DENUNCIA DE BOSNIA
Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Defensa informan de que no se trataba de ningún «espía»: al parecer, el hombre es un militar italiano que, desde la base situada junto al campo de fútbol, se encontraba en el lugar y simplemente estaba observando el entrenamiento, sin relación alguna con otras actividades. Dichos militares participan en las misiones de paz de la Unión Europea y, en estos momentos, operan principalmente en la misión Althea, para garantizar la seguridad y apoyar la estabilidad de la región. A raíz de ello, el Servicio Naval de Bosnia-Herzegovina enviará una denuncia a la misión EUFOR: la imagen del soldado apostado en los pequeños escalones de las instalaciones bosnias ha dado la vuelta al país, aunque muy probablemente se tratara solo de un militar que quería asistir al entrenamiento, sin ningún vínculo con la selección de Gattuso.