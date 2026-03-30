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Bosnia-Italia, el seleccionador Barbarez: «Si marcamos primero, pondremos el autobús delante de nuestra portería»

Bosnia and Herzegovina vs Italy
S. Barbarez
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

El seleccionador habla en rueda de prensa en vísperas de la final de la repesca para la clasificación para el Mundial de 2026.

Sergej Barbarez está listo para el duelo contra Italia. El seleccionador de Bosnia declaró en rueda de prensa en vísperas de la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026: «Se trata de un partido muy importante para Italia, pero también para nosotros. De hecho, desde el punto de vista de nuestro país, es aún más importante».


«Todos mis jugadores están bien, el único que no está bien soy yo, que perdí la voz en Gales. El partido del jueves pasado, que llegó a los penaltis, fue exigente, pero estamos contentos y además hemos tenido tiempo para recuperarnos. Para nuestro equipo es fundamental correr, esperamos poder aguantar hasta el final».


  • ITALIA

    «No quiero hablar de nuestros próximos rivales, que siempre pueden sorprendernos aunque nos preparemos a la perfección. Por eso debemos tener un plan A, un plan B y un plan C. Debemos cuidar cada detalle, jugando con valentía y sin miedo».


    «Además, necesitaremos un poco de suerte, además de marcar goles. Si nos adelantamos en el marcador, pondremos el autobús delante de nuestra portería. En cambio, si ellos marcan primero, lo pondremos en el otro lado. No sé si es el momento de hacer experimentos después de año y medio adoptando un sistema de juego».

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