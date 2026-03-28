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Kerim AlajbegovicGetty Images
Emanuele Tramacere

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Bosnia, Alajbegovic desafía a Italia: «Ganaremos nosotros. El ambiente será infernal tanto dentro como fuera del estadio; será un partido brutal»

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Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
K. Alajbegovic

Su gol de penalti fue el que decidió el desempate final entre Gales y Bosnia, clasificando a los Dragones para la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026. Kerim Alajbegovic, de 18 años, propiedad del Bayer Leverkusen, que acaba de confirmar su recompra al Salzburgo al final de la temporada, es la nueva cara de una selección que ahora sueña con dar la sorpresa ante Italia, que, por su parte, venció por 2-0 en casa a Irlanda del Norte.


En Zenica, en el estadio Bilino Polje, se vivirá un auténtico infierno y, en declaraciones a LaGazzetta dello Sport, el extremo ofensivo nacido en 2007 ha confirmado que su equipo tiene asegurada la clasificación.


  • LA RELACIÓN CON DZEKO Y EL ÚLTIMO PENALTI

    «Soy muy joven, solo tengo 18 años, pero Edin es una auténtica leyenda para nosotros. Todos estamos orgullosos de lo que hace aquí; además, es una persona increíble. ¿El penalti? Me acerqué al punto de penalti sin darle muchas vueltas, solo quería marcar, estaba convencido de que lo haría y así fue».

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  • «¿ITALIA? GANAREMOS NOSOTROS, SERÁ UN PARTIDO DURO»

    «¿Italia? Sabemos que es un buen equipo, pero ganaremos. Tenemos que ganar. Jugamos en casa, el estadio estará que arde, será un partido «brutal»».

  • UN CAOS DENTRO Y FUERA DEL ESTADIO

    «¿Es pequeño el estadio? Sí, pero es muy, muy ruidoso. Creo que es uno de los más ruidosos de Europa, en lo que respecta a los partidos internacionales. Y no solo habrá jaleo dentro del estadio, sino también fuera, en las calles; digamos que tendremos mucho apoyo».

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