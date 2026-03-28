Bosnia, Alajbegovic desafía a Italia: «Ganaremos nosotros. El ambiente será infernal tanto dentro como fuera del estadio; será un partido brutal»

Su gol de penalti fue el que decidió el desempate final entre Gales y Bosnia, clasificando a los Dragones para la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026. Kerim Alajbegovic, de 18 años, propiedad del Bayer Leverkusen, que acaba de confirmar su recompra al Salzburgo al final de la temporada, es la nueva cara de una selección que ahora sueña con dar la sorpresa ante Italia, que, por su parte, venció por 2-0 en casa a Irlanda del Norte.





En Zenica, en el estadio Bilino Polje, se vivirá un auténtico infierno y, en declaraciones a LaGazzetta dello Sport, el extremo ofensivo nacido en 2007 ha confirmado que su equipo tiene asegurada la clasificación.



