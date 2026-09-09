Alivio, después de tanto miedo. Llegan noticias tranquilizadoras sobre la salud de Kos Karetsas, mediapunta griego de 18 años que en el minuto 23 del partido de Champions League entre Borussia Dortmund y Villarreal se desplomó de repente sobre el césped, sin ningún contacto ni lesión muscular. Las pruebas a las que se ha sometido, según informa HLN.be, apuntan a un «problema de deshidratación».
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Borussia Dortmund, cómo está Konstantinos Karetsas: respuestas tranquilizadoras de las pruebas, «solo deshidratación»
«No estaba en condiciones de hablar»
Según informa Bild ayer Karetas fue retirado del campo en camilla y posteriormente abandonó el estadio en ambulancia, acompañado por su madre.
El director deportivo Ole Book, que acompañó a los paramédicos mientras llevaban a Karetsas al túnel, declaró a Bild: "Karetsas en ese momento no estaba en condiciones de hablar". El Borussia Dortmund emitió posteriormente un comunicado: "Karetsas tuvo que abandonar el campo por problemas circulatorios. Está bien, dadas las circunstancias. Fue trasladado al hospital para realizar más pruebas".
LA PREOCUPACIÓN DE KOVAC
El entrenador Niko Kovac, entrevistado en el pospartido, declaró que ver la atención médica prestada a Karetsas sobre el campo le recordó un curso de primeros auxilios que había hecho años antes. «Había cierta similitud. Por eso estaba un poco...», explicó, tomando aire profundamente y absteniéndose de completar la frase.
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