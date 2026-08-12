Borja Iglesias reflexiona sobre la victoria de España en el Mundial de 2026

Borja ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada con el Celta de Vigo, todavía asimilando la espectacular victoria de España en el Mundial 2026 en Nueva York. El delantero, de 33 años, ha estado reflexionando sobre la surrealista experiencia de ganar el mayor premio del fútbol, y describió el triunfo como un sueño de la infancia que nunca se atrevió a imaginar que se haría realidad.

«Es increíble, todavía estoy asimilándolo todo», declaró Borja a los canales oficiales del Celta. «Hay muchísimas emociones y recuerdos, no solo del Mundial, sino también de los sacrificios familiares que se hicieron para darme la oportunidad de convertirme en futbolista profesional».