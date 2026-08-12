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Borja Iglesias reflexiona sobre la victoria de España en el Mundial de 2026
Un sueño hecho realidad
Borja ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada con el Celta de Vigo, todavía asimilando la espectacular victoria de España en el Mundial 2026 en Nueva York. El delantero, de 33 años, ha estado reflexionando sobre la surrealista experiencia de ganar el mayor premio del fútbol, y describió el triunfo como un sueño de la infancia que nunca se atrevió a imaginar que se haría realidad.
«Es increíble, todavía estoy asimilándolo todo», declaró Borja a los canales oficiales del Celta. «Hay muchísimas emociones y recuerdos, no solo del Mundial, sino también de los sacrificios familiares que se hicieron para darme la oportunidad de convertirme en futbolista profesional».
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La constatación de «2010»
La selección española se mantuvo centrada en su tarea durante todo el torneo y solo comprendió de verdad la magnitud de su logro una vez superó a Francia en las semifinales. Fue entonces cuando los jugadores vieron las imágenes de las pantallas gigantes en sus ciudades de origen y el ferviente apoyo en todo el país.
«Ese fue el momento del ‘clic’», explicó Borja. «Nos recordó a los recuerdos de 2010 que vivimos en las calles como aficionados. Nos dimos cuenta de que en casa estaba ocurriendo algo mucho más grande de lo que estábamos viviendo dentro de la burbuja, y sabíamos que el trofeo tenía que ser nuestro».
Gratitud por el apoyo
A pesar de sus minutos limitados sobre el terreno de juego, Iglesias se sintió profundamente conmovido por la oleada de cariño que recibió de los aficionados. El delantero debutó en la victoria sobre Portugal, pero insiste en que la sensación de éxito colectivo fue el aspecto más gratificante de su etapa con la selección.
Borja también se apresuró a dar mérito a sus compañeros del Celta por su apoyo inquebrantable durante toda la campaña. Compartió un emotivo mensaje con sus compañeros de club y declaró: "Envié un vídeo al grupo para hacerles partícipes, porque de verdad siento que tienen mucha importancia. Si no fuera por ellos, no habría vivido esa situación".
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Pensando en el Celta
Con el Mundial ya a sus espaldas, Iglesias está centrando su atención en una temporada «muy especial» con el Celta de Vigo. El delantero está especialmente motivado por el reto de competir en Europa y disfruta de la oportunidad de jugar junto al icono del club Iago Aspas en lo que podría ser su última temporada.
«Es especial disfrutar de Iago», añadió Borja. «Sigo teniendo la sensación de que podemos convencerle para que continúe, pero no hay presión. Disfrutar de él cada día, no solo por su nivel deportivo sino por su impacto personal, es fantástico».
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