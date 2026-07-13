Bono y Schober son mejores que él... ¿Conseguirá Martínez salvar su reputación ante Inglaterra?

Basta recordar los últimos segundos de la final del Mundial 2022 para entender la importancia de Martínez. Su histórica parada ante Randal Kolo Muani, seguida de su atajada al lanzamiento de penalti de Kingsley Coman, convirtieron a un portero que había pasado de un club europeo de nivel medio a otro mediante cesiones en uno de los guardametas más famosos de la historia de Argentina.

Pero en el Mundial 2026 el panorama cambió: en los octavos ante Egipto, Martínez hizo solo cuatro paradas, mientras que su rival, Mustafa Shubair, realizó diez. Argentina pasó de ronda, pero los números contaron otra historia: el meta egipcio fue el más exigido y brilló, mientras que el campeón del mundo terminó con cifras modestas para lo esperado.

El propio Martínez reconoció tras el duelo que no estaba aportando lo que desearía, declaración inusual en un portero conocido por su seguridad.

Quizá la fractura en un dedo que sufrió antes de la final de la Europa League con el Aston Villa, un mes antes del Mundial, explique en parte este bajón, pero no es toda la respuesta.