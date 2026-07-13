Algunos momentos en el fútbol convierten a jugadores en leyendas, algo difícil de repetir. Pero el mayor reto llega después, cuando intentan mantenerse en la cima. Así vive Emiliano «Dibu» Martínez el Mundial 2026, tras llegar como campeón del mundo y mejor portero de su generación en Argentina, pero ahora se enfrenta a cifras que plantean una pregunta que no existía hace cuatro años: ¿Sigue siendo el mismo portero que alzó a la Albiceleste en Catar?
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Bono y Schober son mejores que él... ¿Conseguirá Martínez salvar su reputación ante Inglaterra?
Una confesión poco habitual... Una fractura en el dedo
Basta recordar los últimos segundos de la final del Mundial 2022 para entender la importancia de Martínez. Su histórica parada ante Randal Kolo Muani, seguida de su atajada al lanzamiento de penalti de Kingsley Coman, convirtieron a un portero que había pasado de un club europeo de nivel medio a otro mediante cesiones en uno de los guardametas más famosos de la historia de Argentina.
Pero en el Mundial 2026 el panorama cambió: en los octavos ante Egipto, Martínez hizo solo cuatro paradas, mientras que su rival, Mustafa Shubair, realizó diez. Argentina pasó de ronda, pero los números contaron otra historia: el meta egipcio fue el más exigido y brilló, mientras que el campeón del mundo terminó con cifras modestas para lo esperado.
El propio Martínez reconoció tras el duelo que no estaba aportando lo que desearía, declaración inusual en un portero conocido por su seguridad.
Quizá la fractura en un dedo que sufrió antes de la final de la Europa League con el Aston Villa, un mes antes del Mundial, explique en parte este bajón, pero no es toda la respuesta.
La ironía más profunda: el ocaso comenzó temprano.
La paradoja radica en dos versiones del mismo jugador. En Catar 2022, Martínez encajó ocho goles, pero transmitió confianza y realizó paradas decisivas.
Tras Catar, Martínez dominó dos temporadas seguidas y ganó el Premio Yashin 2023 y 2024, convirtiéndose en el jugador con más trofeos de la historia.
Sin embargo, en 2025 llegó la sorpresa: Gianluigi Donnarumma lo superó con 486 puntos, mientras Martínez, con solo siete, cayó al octavo lugar, por detrás de Yassine Bono y Thibaut Courtois. Su trayectoria parecía en declive hasta que el Mundial le dio la oportunidad de resarcirse.
Las cifras no mienten... Un descenso gradual
En el Mundial de Norteamérica, el portero argentino ha encajado seis goles hasta cuartos, cifra inferior a la del torneo anterior. Sin embargo, su actuación individual no ha reflejado esa mejora: pareció buscar su ritmo más que imponerlo.
Las cifras lo reflejan: Martínez solo ha hecho 8 paradas, frente a las 23 de Orlando Gil, guardameta de Paraguay.
Además, Martínez no apareció en el «FIFA Power Ranking», lista oficial de la FIFA, mientras que Bono y Schober figuraron entre los cinco mejores porteros del torneo.
En esa clasificación, Martínez quedó 22.º con 5,13 puntos, tras subir seis puestos de una vez. El marroquí Yassine Bono, eliminado en cuartos ante Francia, fue cuarto con 7,98 puntos tras subir seis puestos.
Mustafa Shubair fue quinto con 7,78 y Jordan Pickford, próximo rival de Argentina en Atlanta, sexto con 7,76.
En la clasificación general, Diego Costa (Portugal) lidera con 8,95, seguido de Gregor Kobel (Suiza) con 8,24 y Orlando Gil (Paraguay) con 8,13. Fayçin Bono (Marruecos) con 7,98 tras subir seis puestos.
Incluso Alisson, portero de Brasil eliminado en octavos, lo supera con 5,36 puntos (puesto 19).
Martínez solo supera a Yahya Fofana (Costa de Marfil), Patrick Beach (Australia) y Lionel Mpasi (República Democrática del Congo), porteros eliminados en la primera fase.
La mayor amenaza: el temible dúo de Inglaterra.
El mayor problema de Martínez no es solo su clasificación y bajo rendimiento, sino también la naturaleza del rival.
El delantero y capitán inglés, Harry Kane, lleva seis goles en el Mundial 2026, igualando a Gary Lineker (1986) y a sí mismo (2018) como los únicos ingleses con esa cifra en un gran torneo.
Jude Bellingham, por su parte, también marcó seis goles en el torneo, Cinco llegaron en juego abierto, lo que lo convierte en el centrocampista con más goles en una sola edición de un Mundial y eleva su cuenta a 7 en total, situándolo como el tercer máximo goleador inglés del torneo, por detrás de Kane (14) y Lineker (10).
Entre ambos suman 12 goles, una doble amenaza que aumenta la presión sobre la portería de Martínez, el guardameta peor clasificado de las semifinales.
¿Se producirá el milagro?
Emiliano Martínez tiene algo que no se mide con cifras: su personalidad, su carisma y la capacidad de crear el momento que cambia un torneo. Pero la diferencia entre la edición de Catar y la de Norteamérica ya no es solo una impresión, sino que se ve en los números.
Ahora, el portero llega a semifinales obligado a demostrar que su leyenda de 2022 sigue viva y que sus mejores paradas no son cosa del pasado. ¿Logrará callar a sus detractores en el último suspiro?
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