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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Bono, que acabó con el orgullo de España y los Países Bajos, se enfrenta a su pasado frente a Canadá

Y. Bounou
Arabia Saudí
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Al Hilal
Holanda
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Un viaje emocionante

Marruecos avanzó a la siguiente ronda del Mundial tras ganar en penaltis. El portero Yassine Bounou (Montreal, 1991) volvió a ser héroe desde los 11 metros, y ahora los Leones del Atlas jugarán en Houston contra Canadá por un lugar en cuartos.

Según el diario español «Marca», Marruecos hizo historia al alinear a once jugadores nacidos fuera del país, con Bono —el más veterano— como protagonista. aunque se mudó a Marruecos de niño, pasó sus primeros años en Canadá. En una entrevista con «El Mundo» explicó: «Mi padre era profesor universitario de Física, así que mi familia vivió allí ocho años».

  • Del garaje al sueño de convertirse en profesional

    El periódico indicó que Bono no se adaptó del todo a Canadá antes de volver a Casablanca, donde el portero recordó sus inicios: «Aprendí a jugar al fútbol en la pendiente de un aparcamiento; dibujé una portería en la pared y coloqué unas papeleras». El Al-Wedad le dio la oportunidad de debutar, antes de fichar por el Atlético de Madrid en 2012, donde reconoció lo difícil que fue aquel periodo: «Los primeros momentos fueron difíciles». Aunque jugaba con el filial en Segunda, se concentraba con la selección absoluta de Marruecos.

    Canadá intentó ficharlo para que defendiera la portería junto a Maxime Crépot, también nacido en Quebec. Al respecto, Bono recordó: «Benito Floro se puso en contacto conmigo cuando era seleccionador de Canadá y yo aún no había jugado ningún partido oficial». «Soy de origen marroquí, crecí allí y mi sueño siempre ha sido representar a la selección marroquí».

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  • Conquistar los títulos

    El periódico confirmó que el Atlético de Madrid detectó el talento de Bono, pero la presencia de David de Gea, Thibaut Courtois y Jan Oblak le impidió debutar. En 2014 fue cedido al Zaragoza, Después pasó al Girona. Tras ganar la Europa League con el Sevilla ante el Inter, el club andaluz lo fichó en 2020 por cuatro millones de euros.

    Según «Marca», el portero declaró: «El Sevilla ya era un gran equipo y yo, que jugaba en el Girona, soñaba con fichar por un club que luchara por lo más alto y por títulos europeos, y, gracias a Dios, lo conseguimos en el primer año; fue una sensación maravillosa». Desde entonces inició una trayectoria histórica que culminó con el Premio Zamora como primer portero del Sevilla en 2022, el tercer puesto en el premio «The Best» 2022 y el Premio Yashin 2023.

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    Guardia con rango de muro de contención

    El periódico explicó que Bono se ha ganado su lugar entre los mejores porteros del mundo gracias a su actuación bajo los palos de la selección marroquí, especialmente en el Mundial 2022, cuando los Leones hicieron historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales. Bono comentó entonces: «Hemos cambiado nuestra mentalidad, y la generación que venga después de nosotros podrá hacer milagros».

    El informe destaca que sus aportaciones fueron decisivas: fue el guardameta con más partidos sin recibir gol (tres), empatado con Pickford y «Dibo» Martínez. Una de esas limpias fue ante España, rompiendo la maldición de octavos. Aunque apenas intervino en 120 minutos, fue decisivo en la tanda de penaltis: adivinó el lanzamiento de Sarabia y detuvo los de Soler y Busquets.

    El periódico recordó la confesión del exseleccionador español Luis Enrique en Twitch con Ibai Llanos: «No cambiaría nada de mi equipo salvo al portero de Marruecos; sus estadísticas muestran que anticipa el 80 % de los penaltis, no solo los para, y en 8 de cada 10 lanzamientos adivina la dirección correcta; contra nosotros acertó los tres, algo que ocultamos a los jugadores. Es un portero de gran nivel y Juan Carlos Onzué me habló muy bien de él cuando fueron compañeros en Girona».

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  • El gigante de los penaltis

    Según «Marca», tres años y medio después, en octavos de final y de nuevo desde el punto de penalti, Bono se convirtió en héroe ante Holanda al detener un lanzamiento de Simon Samargil que pasó a la historia del Mundial, gracias a su instinto y firmeza. Aunque en su carrera solo ha detenido 9 de 56 penaltis en juego abierto, ha parado 10 en las 7 tandas que ha disputado.

    El informe concluía con las palabras de Bono antes del torneo: «Estoy seguro de que el pueblo marroquí estará orgulloso y satisfecho con el equipo, y esperamos poder lograr algo realmente grande una vez más, como hicimos en 2022. Dejaremos nuestra huella». Ahora, Bono se enfrenta a su pasado en Canadá para llevar a Marruecos a los cuartos de final.