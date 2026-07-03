Bono, que acabó con el orgullo de España y los Países Bajos, se enfrenta a su pasado frente a Canadá

El periódico explicó que Bono se ha ganado su lugar entre los mejores porteros del mundo gracias a su actuación bajo los palos de la selección marroquí, especialmente en el Mundial 2022, cuando los Leones hicieron historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales. Bono comentó entonces: «Hemos cambiado nuestra mentalidad, y la generación que venga después de nosotros podrá hacer milagros».

El informe destaca que sus aportaciones fueron decisivas: fue el guardameta con más partidos sin recibir gol (tres), empatado con Pickford y «Dibo» Martínez. Una de esas limpias fue ante España, rompiendo la maldición de octavos. Aunque apenas intervino en 120 minutos, fue decisivo en la tanda de penaltis: adivinó el lanzamiento de Sarabia y detuvo los de Soler y Busquets.

El periódico recordó la confesión del exseleccionador español Luis Enrique en Twitch con Ibai Llanos: «No cambiaría nada de mi equipo salvo al portero de Marruecos; sus estadísticas muestran que anticipa el 80 % de los penaltis, no solo los para, y en 8 de cada 10 lanzamientos adivina la dirección correcta; contra nosotros acertó los tres, algo que ocultamos a los jugadores. Es un portero de gran nivel y Juan Carlos Onzué me habló muy bien de él cuando fueron compañeros en Girona».