Bombazo en la Juventus: ¡se ha complicado la vía Suzuki! Corre el riesgo de caerse y se reactiva la búsqueda

Parecía que estaba todo hecho y todo listo para el cierre definitivo de un culebrón que había empezado mucho antes del final de la temporada en la Juventus. Y, sin embargo, la cuestión del portero que debían poner a disposición de Luciano Spalletti esta noche se ha reabierto de forma clamorosa.





La operación con el Paris Saint Germain para la cesión simple de Zion Suzuki estaba casi completamente cerrada, hasta el punto de que incluso se había hablado de un reconocimiento médico ya bloqueado para él. Pero por la noche la situación se complicó obligando al club juventino a reabrir la búsqueda de un nuevo número uno.