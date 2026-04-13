Tras Josip Stanisic, Lennart Karl y Aleksandar Pavlovic, otros canteranos darán el salto al primer equipo, bien directamente bien tras una cesión. Primero serán suplentes, pero pronto se convertirán en nuevos titulares a bajo coste.

Este verano podría sumarse Noel Aseko, quien brilla en su cesión al Hannover 96 de la 2.ª división y, tras regresar con una opción de recompra, podría reemplazar a Leon Goretzka.

Además, se valora una opción similar y económica con Arijon Ibrahimovic, quien podría ser suplente de Díaz sin coste de traspaso. Al igual que Aseko, Ibrahimovic está brillando como cedido en el Heidenheim, donde es titular y tiene contrato con el FCB hasta 2027. En cuanto a nivel, la diferencia con una estrella de la Premier como Gordon es notable.

Gordon suma 17 goles y cinco asistencias en 46 partidos con los Magpies. No rechazaría fichar por el Bayern, aunque dudaría en ser suplente. A largo plazo podría reemplazar a Harry Kane en el centro del ataque.

Su perfil de extremo derecho veloz, con buen regate y letal en el área seduce al Bayern. Puede actuar en toda la línea ofensiva, aunque esta temporada el Newcastle lo ha usado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro. Este verano, la salida de Nicolás Jackson abrirá un hueco detrás de Kane.