Bombazo en el Inter: el Barcelona ha vuelto a por Lautaro Martínez. Reunión con el agente en Madrid, es el objetivo número uno de Flick y Deco tras el no por Julián Álvarez

El Barcelona podría ser en estas semanas de mercado el mayor peligro para todos los equipos que tienen en su plantilla a un delantero centro móvil. El club catalán, que durante todo el verano persiguió el sueño de llevar a Julian Alvarez al Barça desde el Atlético de Madrid, ha empezado a cambiar de objetivo, ya que desde el lado rojiblanco de Madrid solo han llegado puertas cerradas.

Así pues, según ha informado Gerard Romero, conocidísimo streamer, protagonista del podcast Jijantes, embajador de la Kings League y muy a menudo insider de mercado para los dos grandes de España por sus relaciones directas con muchos de los protagonistas de ambos equipos, el club catalán ha abierto un nuevo expediente para su ataque y ha iniciado las negociaciones para intentar arrebatarle al Inter a su capitán, Lautaro Martínez.