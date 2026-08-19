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Emanuele Tramacere

Traducido por

Bombazo en el Inter: el Barcelona ha vuelto a por Lautaro Martínez. Reunión con el agente en Madrid, es el objetivo número uno de Flick y Deco tras el no por Julián Álvarez

Inter Milán
Barcelona
Lautaro Martínez

Tras meses de rumores e ideas, esta vez el Barcelona ha empezado a ir en serio para intentar arrebatarle al Inter el delantero centro argentino.

El Barcelona podría ser en estas semanas de mercado el mayor peligro para todos los equipos que tienen en su plantilla a un delantero centro móvil. El club catalán, que durante todo el verano persiguió el sueño de llevar a Julian Alvarez al Barça desde el Atlético de Madrid, ha empezado a cambiar de objetivo, ya que desde el lado rojiblanco de Madrid solo han llegado puertas cerradas.

Así pues, según ha informado Gerard Romero, conocidísimo streamer, protagonista del podcast Jijantes, embajador de la Kings League y muy a menudo insider de mercado para los dos grandes de España por sus relaciones directas con muchos de los protagonistas de ambos equipos, el club catalán ha abierto un nuevo expediente para su ataque y ha iniciado las negociaciones para intentar arrebatarle al Inter a su capitán, Lautaro Martínez.

  • TRABAJANDO EN LAUTARO

    Tras el no de Julián Álvarez, el Barcelona ha decidido que Lautaro Martínez será el objetivo número uno en el que ha empezado a trabajar en estos días. Una operación es, sin duda, difícil, pero según Gerard Romero, el club catalán ha entendido que existe una pequeña puerta abierta por parte del jugador para poder intentar negociar su llegada a Cataluña en estas últimas semanas del mercado de fichajes.

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  • REUNIÓN CON EL AGENTE

    Siempre según Gerard Moreno, en estos días en Madrid tuvo lugar una reunión entre Deco y el agente de Lautaro Martínez, Alejandro Camaño. Por parte del entorno del jugador llegó la apertura al traspaso al Barcelona del delantero argentino.

  • EL INTER NO QUIERE VENDERLO

    Hay que recordar que con la última renovación de contrato Lautaro Martínez y el Inter acordaron la eliminación de la cláusula de rescisión, que era de 120 millones de euros y tenía una duración limitada. Esa cláusula ya no existe y quien quiera intentar llevarse al capitán argentino de Milán deberá inevitablemente negociar con el Inter, que, al igual que el Atlético con Julián Álvarez, en este momento no tiene ganas de vender a su capitán. Eso sí, todo dependerá de la oferta, porque si de verdad estuviera fuera de mercado entonces inevitablemente, como mínimo, será tomada en consideración (más por el fondo por motivos obvios que por la dirección italiana).

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