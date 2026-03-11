¡Bombazo en el FC Bayern! El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, toma medidas tras las duras críticas

Esta decisión «no le ha resultado nada fácil, como aficionado del Bayern desde niño», pero la transparencia hacia los «ciudadanos de Múnich es más importante para él que los mandatos o las remuneraciones».

Reiter había sido objeto de duras críticas últimamente, ya que desde 2021 ocupaba diversos cargos en el club campeón alemán, pero no había declarado sus remuneraciones al ayuntamiento como estaba previsto. El debate se recrudeció considerablemente, especialmente tras una sesión del ayuntamiento de Múnich celebrada la semana pasada.

El desencadenante fueron dos mociones presentadas a última hora por los grupos de la oposición Die Linke y el Partido Ecológico-Democrático. Querían obligar al alcalde a informar detalladamente sobre su actividad en el FC Bayern. Sin embargo, la mayoría del ayuntamiento se negó a tratar las mociones con carácter de urgencia. Reiter declaró entonces que no se pronunciaría al respecto hasta una de las próximas sesiones plenarias, el 25 de marzo o el 29 de abril. Primero tenía que recabar información del club.