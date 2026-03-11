«La confianza de los habitantes de Múnich es lo más importante para mí. He comunicado al FC Bayern que dimito con efecto inmediato tanto de mi cargo como miembro del consejo de supervisión como de mi cargo como presidente del consejo consultivo», declaró el político del SPD en un comunicado.
Traducido por
¡Bombazo en el FC Bayern! El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, toma medidas tras las duras críticas
Esta decisión «no le ha resultado nada fácil, como aficionado del Bayern desde niño», pero la transparencia hacia los «ciudadanos de Múnich es más importante para él que los mandatos o las remuneraciones».
Reiter había sido objeto de duras críticas últimamente, ya que desde 2021 ocupaba diversos cargos en el club campeón alemán, pero no había declarado sus remuneraciones al ayuntamiento como estaba previsto. El debate se recrudeció considerablemente, especialmente tras una sesión del ayuntamiento de Múnich celebrada la semana pasada.
El desencadenante fueron dos mociones presentadas a última hora por los grupos de la oposición Die Linke y el Partido Ecológico-Democrático. Querían obligar al alcalde a informar detalladamente sobre su actividad en el FC Bayern. Sin embargo, la mayoría del ayuntamiento se negó a tratar las mociones con carácter de urgencia. Reiter declaró entonces que no se pronunciaría al respecto hasta una de las próximas sesiones plenarias, el 25 de marzo o el 29 de abril. Primero tenía que recabar información del club.
- Getty Images Sport
Reiter quiere donar el dinero ganado al FC Bayern München
Según sus propias declaraciones, Reiter ganó 90 000 euros durante su etapa en el FCB, que «por supuesto, declaró debidamente cada año». Ahora, ese dinero se destinará a proyectos sociales, explicó el hombre de 67 años.
El domingo pasado, Reiter recibió la factura por su falta de transparencia. En las elecciones a la alcaldía de Múnich, solo obtuvo el 35,6 % de los votos (en 2020 alcanzó el 47,9 %). Por lo tanto, en poco menos de una semana y media tendrá que enfrentarse en la segunda vuelta a Dominik Krause, de los Verdes, que obtuvo el 29,5 % de los votos y hasta ahora era teniente de alcalde de su ciudad natal.
FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Encuentro Sábado, 14 de marzo 15:30 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)