A pesar de su extenso currículum, Meslier llega al norte de Londres tras un largo periodo en el olvido. El portero no juega un partido oficial desde marzo de 2025, cuando su última actuación con el Leeds terminó con un 2-2 contra el Swansea City. Un bajón de forma durante la temporada 2024-25 de la Championship le costó la titularidad con Daniel Farke y lo mantuvo un año sin pisar el campo.

Aun así, el cuerpo técnico del Arsenal, con el preparador de porteros Iñaki Cana, considera que este guardameta de 26 años encaja en el perfil moderno que exige su sistema. Su habilidad con el balón ya brilló en sus primeros años en el Leeds, donde fue clave en el ascenso y la posterior permanencia en la Premier League bajo Marcelo Bielsa.



