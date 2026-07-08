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Bomba: el Arsenal fichará a un jugador del Leeds que no juega desde hace más de un año
Arteta detecta una oportunidad de mercado
Según The Athletic, los Gunners han fichado a Meslier, portero francés de bajo riesgo y alto rendimiento. Tras dejar el Leeds United al acabar su contrato, el exinternacional juvenil llega con la experiencia de 215 partidos en siete temporadas en West Yorkshire y reforzará la portería junto a David Raya y Kepa Arrizabalaga.
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Un largo camino de vuelta para el francés
A pesar de su extenso currículum, Meslier llega al norte de Londres tras un largo periodo en el olvido. El portero no juega un partido oficial desde marzo de 2025, cuando su última actuación con el Leeds terminó con un 2-2 contra el Swansea City. Un bajón de forma durante la temporada 2024-25 de la Championship le costó la titularidad con Daniel Farke y le mantuvo un año sin pisar el campo.
Pese a ello, el cuerpo técnico del Arsenal, con el especialista en porteros Iñaki Cana, considera que este guardameta de 26 años se ajusta al perfil moderno que exige su sistema. Su habilidad con el balón ya brilló en sus primeros años en el Leeds, donde fue clave en el ascenso y la posterior permanencia en la Premier League bajo Marcelo Bielsa.
El proyecto urbanístico de Setford es prioritario.
La llegada de Meslier debería beneficiar a Tommy Setford, portero inglés sub-21 de 20 años. Pese a sus pocos minutos con el primer equipo, dejó buena impresión al dejar la portería a cero ante el Preston North End y el Wigan Athletic.
El Arsenal sabe que Setford necesita minutos en el primer equipo para seguir creciendo. Con Meslier como tercer portero o guardameta para las copas, el club podrá cederlo y así garantizarle la experiencia necesaria para, en el futuro, optar a un lugar fijo en la convocatoria de los Gunners.
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Crear una plantilla para lograr un dominio duradero
Esta medida se inscribe en un plan más amplio para aumentar la profundidad de la plantilla en el Emirates Stadium. Además de reordenar la portería, el club evalúa fichajes defensivos como contingencia ante posibles salidas.
Como el Arsenal busca retener la Premier y avanzar en la Champions, la directiva construye una plantilla que garantice el dominio a largo plazo. La llegada de Meslier, pendiente del reconocimiento médico, asegura que la portería mantenga solidez sin frenar el crecimiento de los jóvenes.
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