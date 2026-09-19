Con Bolonia-Torino prosigue el programa de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y será un partido que habrá que seguir con gran atención, sobre todo en el conjunto emiliano, donde se producirá el debut en el banquillo de Raffaele Palladino, que hace solo unos días ocupó el lugar del destituido Tedesco.

Hace falta una victoria para enderezar la temporada, pero también la necesita el Torino de Ignazio Abate, que llega al partido con un balance de 3 derrotas y 1 victoria, a lo que se suma la dolorosa eliminación en la Coppa Italia a manos del Monza.





BOLOGNA-TORINO 1-1

Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)







