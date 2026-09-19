Bolonia-Torino 0-0, EN DIRECTO

Con Bolonia-Torino continúa el programa de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y será un partido a seguir con gran atención, sobre todo en el conjunto emiliano, donde se producirá el debut en el banquillo de Raffaele Palladino, que hace solo unos días sustituyó al destituido Tedesco.

Hace falta un triunfo para enderezar la temporada, pero también lo necesita el Torino de Ignazio Abate, que llega al partido con un balance de 3 derrotas y 1 victoria, a lo que se suma la dolorosa eliminación en la Coppa Italia a manos del Monza.





BOLOGNA-TORINO 0-0

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