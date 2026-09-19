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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Bolonia-Torino 0-0, EN DIRECTO

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

Sigue Bologna-Torino, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027

Con Bolonia-Torino continúa el programa de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y será un partido a seguir con gran atención, sobre todo en el conjunto emiliano, donde se producirá el debut en el banquillo de Raffaele Palladino, que hace solo unos días sustituyó al destituido Tedesco.

Hace falta un triunfo para enderezar la temporada, pero también lo necesita el Torino de Ignazio Abate, que llega al partido con un balance de 3 derrotas y 1 victoria, a lo que se suma la dolorosa eliminación en la Coppa Italia a manos del Monza.


BOLOGNA-TORINO 0-0

Goleadores: -



  • BOLOGNA-TORINO: POSIBLES ALINEACIONES Y LA FICHA DEL PARTIDO

    Bolonia-Torino


    Goleadores: -


    BOLONIA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Entrenador: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Entrenador: Abate


    Árbitro: Guida

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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