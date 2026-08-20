Según informa el Corriere dello Sport, el Bolonia también valora el perfil de Francesco Acerbi para reforzar la línea defensiva. El central italiano, que viene de concluir su etapa en el Inter, está actualmente sin equipo y representa una de las opciones que manejan Giovanni Sartori y Marco Di Vaio.





A sus 38 años, Acerbi aportaría al Bolonia una mochila de experiencia forjada al máximo nivel del fútbol italiano y europeo, además de calidad técnica y liderazgo que podrían resultar valiosos en el vestuario y sobre el campo. En Casteldebole, sin embargo, la línea sigue marcada por la prudencia: antes de lanzarse definitivamente, el Bolonia quiere valorar con atención cada aspecto de la operación, empezando precisamente por la edad del defensa.