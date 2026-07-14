La Rosea cita fuentes británicas que sitúan al Bologna entre los interesados en Chiesa. El técnico lo quiere, pero el obstáculo es económico. En la Premier League cobra unos seis millones de libras por temporada, cifra muy superior a las posibilidades del Bolonia. Por ello, los «rossoblù» buscarían una cesión con participación significativa del Liverpool en el salario.





Para convencer a Chiesa y al Liverpool, el Bolonia debe primero vender y obtener liquidez. El candidato principal es Jonathan Rowe: tras brillar la pasada temporada, varios clubes de la Premier están dispuestos a pagar por el ex del Marsella. Su salida liberaría espacio salarial y recursos.





Tras su venta, el Bolonia iría a por Chiesa para convertir el rumor en realidad. El ex de la Fiorentina y la Juve seguiría la estela de otros campeones que, ya maduritos, se relanzaron bajo las dos torres: Bernardeschi, Baggio, Signori o Di Vaio.