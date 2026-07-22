Bolonia sigue a Ricci; compite con Atalanta, y el Milan no lo ve intocable

Samuele Ricci y el Milan se despiden. El centrocampista no entra en los planes de Ruben Amorim, que busca otras cualidades técnicas y de personalidad para su doble pivote. El exjugador del Torino costó unos 23 millones de euros tras una larga negociación y rechazar ofertas del extranjero; ahora, la situación ha dado un giro completo.