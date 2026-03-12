Bolonia-Roma, las notas de los giallorossi: Pellegrini lo salva todo, Celik es un desastre

Svilar 6,5: con una parada milagrosa al final de la primera parte, salva el resultado tras un buen disparo de Bernardeschi. También se luce ante Pobega a la hora de juego. Arriesga con una salida en los últimos minutos, pero el travesaño le salva.

Celik 4,5: prácticamente nunca se le ve en ataque. En la jugada del gol, Rowe le supera con demasiada facilidad. Antes de salir, comete otro desastre regalando otro gol a Rowe (desde el minuto 66, Hermoso 6: aporta la garra necesaria en un momento complicado).

Ndicka 6,5: Castro es un rival incómodo, pero Evan le toma la medida rápidamente. Sin duda, es el mejor de la defensa giallorossa. Comete muy pocos errores.

Ghilardi 5,5: deja completamente solo a Bernardeschi en la ocasión del gol. Mejora por la derecha cuando entra Hermoso.

Rensch 5,5: atento en defensa, pero comete muchos errores en ataque, sobre todo en el último pase (desde el minuto 57, Tsimikas 6: comete pocos errores).

El Aynaoui 5: el cansancio muscular de Koné le convierte en titular. El juego pasa por él, pero hace circular el balón demasiado lentamente y pierde muchos duelos (desde el 66' Pellegrini 7: marca el gol del empate y salva a la Roma).

Pisilli 5,5: un paso atrás con respecto a sus últimas actuaciones. Tiene en su conciencia, junto con Celik, el gol del 1-0: es demasiado blando en la intervención sobre Rowe. Crece en el final.

Wesley 5,5: Empieza con discreción y recibe una tarjeta amarilla al principio del partido por una falta sobre Joao Mario. Demasiado discreto en la primera parte, tanto en ataque como en defensa. A veinte minutos del final se pasa a la derecha, pero su actuación sigue siendo negativa.

Cristante 6: Sufre en el centro del campo en la primera parte, fallando varias veces el último pase. En la segunda parte vuelve atrás tras la salida de El Aynaoui, protagonista en el empate con el balón recuperado.

Zaragoza 5: la sorpresa desde el principio es él. En el primer cuarto de hora se le ve muy poco y además falla dos saques de esquina, uno de los cuales da lugar a un contraataque peligroso para la Roma. En el minuto 18, desperdicia el 1-0 y luego desaparece (desde el 46', Vaz 6: da un poco de vida al ataque y la diferencia con Zaragoza es abismal).

Malen 6,5: con Zaragoza cerca, está más en el centro de la acción que en el partido de Génova. En el minuto 18, le da un excelente pase a Zaragoza, que falla ante Skorupski. La primera gran ocasión la tiene en el minuto 52, pero golpea el poste exterior. El gol de Pellegrini llega gracias a una bonita jugada suya en el área. Poco después del empate, roza la ventaja, pero Lucumì toca el balón y acaba en el palo.

Entrenador Gasperini 6,5: la emergencia en ataque es grande y no se le podía pedir más.