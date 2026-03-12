Bolonia-Roma, las notas de CM: Pellegrini decisivo, Bernardeschi mágico. Joao Mario, un 4

El partido de ida de los octavos de final de la Europa League entre el Bolonia y la Roma termina 1-1.
A continuación, todas las puntuaciones en nuestras notas.
Skorupski 6: Casi un espectador durante gran parte del partido, salvo un par de salidas, encaja un gol sin culpa alguna en el empate.
Joao Mario 4: Su error en un control trivial, que allanó el camino para el empate del Roma, fue un golpe mortal para las esperanzas de clasificación del Bolonia. (Zortea sv).
Casale 6: Malen es un cliente difícil, en la segunda parte juega sucio y, en definitiva, podría haber sido peor (Vitik sv).
Lucumi 6,5: El mejor atrás, como suele ser habitual. Bonito duelo con Vaz en la segunda parte.
Miranda 6: Recuperado en poco tiempo, arriesga un poco en la primera parte con un bodycheck sobre Rensch, que ya estaba amonestado, pero luego hace lo suyo. Con la tarjeta amarilla, será sancionado en el partido de vuelta. (Lykogiannis sv).
Pobega 5: Desaprovecha dos goles que pesan una tonelada en la economía del doble enfrentamiento. Impreciso y distraído.
Freuler 6,5: No consigue remediar el error de Joao Mario (quizás con falta de Malen) en el 1-1, pero por lo demás cierra muchos huecos.
Ferguson 6,5: Ha recuperado la pierna y gana varios duelos en el centro del campo.
Bernardeschi 7,5: Noche de lujo. Svilar se lanza para quitarle un balón del siete en la primera parte, luego marca el gran gol de la ventaja, el cuarto en esta Europa League.
Castro 6,5: Espectacular duelo con Ndicka, precioso de ver. Ambos muy bien (Dallinga sin puntuar).
Rowe 7,5: Plata viva, que vuelve loco a Celik. Lo supera a menudo, le falta un poco de concretitud, pero la encuentra en el gol de Bernardeschi, en el que se deshace de media Roma y le sirve el balón al 10 con un timing perfecto. (Cambiaghi 6: Comete un par de faltas valiosas).
Entrenador Italiano 7: El mejor Bolonia de 2026, pero es un derroche en un partido que casi siempre ha dominado. El 1-1 no hace justicia a un partido que debería haber ganado, por la cantidad de ocasiones creadas.
Svilar 6,5: con un milagro al final del primer tiempo salva el resultado tras un buen disparo de Bernardeschi. También se luce ante Pobega a la hora de juego. Arriesga con una salida en los últimos minutos, salvado por el travesaño.
Celik 4,5 – Prácticamente nunca se le ve en ataque. En la jugada del gol, Rowe le supera con demasiada facilidad. Antes de salir, comete otro desastre al regalar otro gol a Rowe (desde el minuto 66, Hermoso 6: aporta la garra necesaria en un momento complicado).
Ndicka 6,5: Castro es un rival incómodo, pero Evan le toma la medida rápidamente. Sin duda, es el mejor de la defensa giallorossa. Comete muy pocos errores.
Ghilardi 5,5: deja completamente solo a Bernardeschi en la ocasión del gol. Mejora por la derecha cuando entra Hermoso.
Rensch 5,5: atento en defensa, pero comete muchos errores en ataque, sobre todo en el último pase (desde el minuto 57, Tsimikas 6: comete pocos errores).
El Aynaoui 5: el cansancio muscular de Koné le convierte en titular. El juego pasa por él, pero hace circular el balón demasiado lentamente y pierde muchos duelos (desde el 66' Pellegrini 7: marca el gol del empate y salva a la Roma).
Pisilli 5,5: un paso atrás con respecto a sus últimas actuaciones. Tiene en su conciencia, junto con Celik, el gol del 1-0: es demasiado blando en la intervención sobre Rowe. Crece en el final.
Wesley 5,5: Empieza con discreción y recibe una tarjeta amarilla al principio del partido por una falta sobre Joao Mario. Demasiado discreto en la primera parte, tanto en ataque como en defensa. A veinte minutos del final se pasa a la derecha, pero su actuación sigue siendo negativa.
Cristante 6: Sufre en el centro del campo en la primera parte, fallando varias veces el último pase. En la segunda parte vuelve atrás tras la salida de El Aynaoui, protagonista en el empate con el balón recuperado.
Zaragoza 5: la sorpresa desde el principio es él. En el primer cuarto de hora se le ve muy poco y además falla dos saques de esquina, uno de los cuales da lugar a un contraataque peligroso para la Roma. En el minuto 18, desperdicia el 1-0 y luego desaparece (desde el 46', Vaz 6: da un poco de vida al ataque y la diferencia con Zaragoza es abismal).
Malen 6,5: con Zaragoza cerca, está más en el centro de la acción que en el partido de Génova. En el minuto 18, le da un excelente pase a Zaragoza, que falla ante Skorupski. La primera gran ocasión la tiene en el minuto 52, pero golpea el poste exterior. El gol de Pellegrini llega gracias a una bonita jugada suya en el área. Poco después del empate, roza la ventaja, pero Lucumì toca el balón y acaba en el palo.
Entrenador Gasperini 6,5: la emergencia en ataque es grande y no se le podía pedir más.