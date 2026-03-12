La semana de competiciones europeas continúa hoy con los partidos de la Europa League y la Conference League. El partido al que hay que prestar especial atención es el derbi italiano entre el Bolonia y la Roma: el partido de ida de los octavos de final está programado para hoy, jueves 12 de marzo, a las 18:45, y la vuelta está prevista en el Olímpico la próxima semana, el jueves 19. Un reto dentro del reto para Lukasz Skorupski, portero nacido en 1991 que hoy defiende la portería del equipo rossoblù, pero que entre 2013 y 2015 y en la temporada 2017-18 fue suplente en el Roma. Evidentemente, no es la primera vez que el jugador polaco se enfrenta a los giallorossi como exjugador, pero nunca antes lo había hecho en la Europa League.
Bolonia-Roma, el ex Skorupski y la pesadilla de la Europa League: aquella vez que su error provocó la eliminación de los giallorossi
SKORUPSKI EN LA EUROPA LEAGUE CON LA ROMA
Precisamente un partido en esta competición fue una de las últimas apariciones del portero polaco con la camiseta amarilla y roja. En la temporada 2014/15, Skorupski fue titular en el equipo de Rudi García en la Europa League, a la que habían llegado tras quedar terceros en la fase de grupos de la Champions con el Bayern de Múnich, el Manchester City y el CSKA de Moscú (el antiguo reglamento establecía que el tercero de la fase de grupos de la Champions pasaba a la Europa League). En esa temporada, Skorupski ya había jugado contra el Cesena y la Juventus en la liga y contra el City y el Bayern en Europa debido a la indisponibilidad de De Sanctis. Sin embargo, alinearlo como titular en la Europa League contra el Feyenoord y la Fiorentina fue una decisión técnica del entrenador para dar oportunidades a un jugador (por entonces) joven y (con 23 años) considerado como posible portero titular en el futuro.
EL ERROR DE SKORUPSKI CON LA ROMA
Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto. Skorupski jugó dos buenos partidos entre la ida y la vuelta de los octavos de final contra el Feyenoord y tampoco lo hizo mal en la ida de los cuartos de final contra la Fiorentina (derbi italiano, también en ese caso); el problema surgió en el partido de vuelta contra los violetas. Tras el 1-1 del primer partido, en el partido de vuelta Skorupski cometió un error en el minuto 18 de la primera parte, con el marcador 0-1: al evitar que el balón saliera por la línea de fondo para no regalar un córner a los rivales, el polaco asistió involuntariamente a Marcos Alonso, que empujó el balón a la portería vacía y duplicó el marcador, cerrando de hecho el partido. El partido terminó 3-0 a favor de la Fiorentina y la Roma dijo adiós a Europa. El portero giallorosso fue criticado por ese error y García por haberlo alineado. Hoy, Skorupski se reencuentra con la Roma en Europa, como rival. A sus 34 años, con más madurez y más experiencia. Y quién sabe si volverá a intentar evitar un córner para los rivales sacando el balón del fondo.