Será un mercado lleno de novedades para el Bolonia. El nuevo equipo de Tedesco registrará muchas salidas y las consiguientes incorporaciones. Según «Il Resto del Carlino», hay ofertas por varios jugadores y el club está abierto a su salida tras la etapa de Thiago Motta e Italiano.
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Bolonia podría vender a Castro por 40 millones; la Juventus está interesada. También se marcharían Ferguson y Lucumi
El primer candidato a ser traspasado es Jhon Lucumí. La Juventus está interesada en el defensa colombiano, pero el Bolonia rechazó su oferta de 15 millones de euros más 3 en bonificaciones, pues exige los 28 millones de la cláusula de rescisión, válida hasta el 15 de julio. Desde Inglaterra se rumorea el interés del Bournemouth y del Nottingham Forest, que sigue de cerca a ambos jugadores.
El delantero argentino sigue siendo uno de los más codiciados del equipo emiliano. El Bolonia pide 40 millones por él, cifra que ha frenado a la Juventus pero que podría atraer a clubes de la Premier League.
También podrían marcharse Benjamin Domínguez y Lewis Ferguson, seguidos por Rangers, Roma y Atalanta; el capitán rossoblù costaría 20 millones.