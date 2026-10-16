Raffaele Palladino, entrenador del Bolonia, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Inter, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A: «El equipo debe mantener ese fuego y esas ganas, porque son las características que han distinguido al grupo en los últimos años», informa Sportmediaset. «Nos enfrentamos al líder de la clasificación, que tiene el mejor ataque, y estos partidos se deciden por los detalles. Quiero ver personalidad, valentía y esa sana osadía necesaria para enfrentarse a los grandes equipos. Hay que saber interpretar cada momento del partido y conservar el balón. En eso todavía tenemos que mejorar. En Lecce, en algunos momentos, deberíamos haber gestionado mejor la posesión. Mañana no será fácil, pero tendremos que darlo todo. Además, sabemos que el Dall'Ara estará lleno y me gustaría que los chicos también se dejaran llevar por el entusiasmo del público».





Sobre el portero: «El entrenamiento determina quién sale al campo, independientemente de los errores que pueda haber, porque yo también puedo equivocarme, igual que los futbolistas y los árbitros: los errores forman parte de este trabajo. Elijo quién juega con total tranquilidad y tengo plena confianza tanto en Skorupski como en Pessina. Quien juegue mañana tendrá todo mi apoyo. Ya he tomado mi decisión para mañana».