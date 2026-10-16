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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Bolonia, Palladino: «¿Skorupski o Pessina? Ya he elegido. Dovbyk tendrá que esperar su oportunidad, Enem me gusta»

Serie A
Bologna

El técnico del Bolonia habla en la víspera del partido contra el Inter.

Raffaele Palladino, entrenador del Bolonia, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Inter, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A: «El equipo debe mantener ese fuego y esas ganas, porque son las características que han distinguido al grupo en los últimos años», informa Sportmediaset. «Nos enfrentamos al líder de la clasificación, que tiene el mejor ataque, y estos partidos se deciden por los detalles. Quiero ver personalidad, valentía y esa sana osadía necesaria para enfrentarse a los grandes equipos. Hay que saber interpretar cada momento del partido y conservar el balón. En eso todavía tenemos que mejorar. En Lecce, en algunos momentos, deberíamos haber gestionado mejor la posesión. Mañana no será fácil, pero tendremos que darlo todo. Además, sabemos que el Dall'Ara estará lleno y me gustaría que los chicos también se dejaran llevar por el entusiasmo del público».


Sobre el portero: «El entrenamiento determina quién sale al campo, independientemente de los errores que pueda haber, porque yo también puedo equivocarme, igual que los futbolistas y los árbitros: los errores forman parte de este trabajo. Elijo quién juega con total tranquilidad y tengo plena confianza tanto en Skorupski como en Pessina. Quien juegue mañana tendrá todo mi apoyo. Ya he tomado mi decisión para mañana».

  • Sobre Dovbyk: «Intentamos darle minutos tanto con el equipo Primavera como contra el Ascoli durante las dos semanas de parón de selecciones y respondió bien, pero después tuvo unas pequeñas molestias en el músculo flexor. Ya tiene minutos en las piernas, pero hasta que lo ponga en el campo, tendrá que esperar su oportunidad. Debe estar tranquilo porque su momento llegará. Así ocurrió con Enem. Otros jugadores también tienen que esperar su oportunidad, pero pueden estar seguros de que se la daré».


    Sobre Enem: «Más allá del gol, es un chico que me gusta. Es serio, lo probé de mediapunta y desempeñó ese papel con mucha seriedad y profesionalidad. En la última semana le he visto explosividad y piernas, le veía muy bien en los entrenamientos y lo aprovechó en el partido. Mañana veremos si vuelve a tener minutos».


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