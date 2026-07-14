Bolonia: mañana vence la cláusula de Lucumì, de 28 millones de euros; la Juventus ofrece a Adzic

La Juventus, sin margen para grandes inversiones, sigue al colombiano y busca la mejor estrategia. Carnevali recibirá unos 20 millones por el traspaso de Muharemovic del Sassuolo al Leeds, dinero que quiere destinar a un delantero. Para Lucumí se busca incluir una contrapartida; tras el “no” del Bolonia a Miretti, se ofreció a Adzic, del que Sartori está muy interesado. El montenegrino apenas jugó 17 partidos (349 minutos) la temporada pasada y solo destacó con un gol al Inter el 13 de septiembre. La Juve preferiría cederlo, aunque evalúa otras opciones.