«Por ahora, Lucumí sigue siendo jugador del Bolonia». Así lo afirmó Domenico Tedesco, nuevo técnico del club, pese a que el defensa colombiano podría marcharse este verano. Mañana, 15 de julio, vence su cláusula de 28 millones, pero se espera que los interesados negocien un precio menor. Aún le quedan 12 meses de contrato.
Traducido por
Bolonia: mañana vence la cláusula de Lucumì, de 28 millones de euros; la Juventus ofrece a Adzic
La Juve ofrece a Adzic.
La Juventus, sin margen para grandes inversiones, sigue al colombiano y busca la mejor estrategia. Carnevali recibirá unos 20 millones por el traspaso de Muharemovic del Sassuolo al Leeds, dinero que quiere destinar a un delantero. Para Lucumí se busca incluir una contrapartida; tras el “no” del Bolonia a Miretti, se ofreció a Adzic, del que Sartori está muy interesado. El montenegrino apenas jugó 17 partidos (349 minutos) la temporada pasada y solo destacó con un gol al Inter el 13 de septiembre. La Juve preferiría cederlo, aunque evalúa otras opciones.
EL INTER TAMBIÉN LO INTENTA: LA OFERTA
Según el Corriere di Bologna, Lucumì interesa al Inter, que busca un defensa tras las salidas de De Vrij, Darmian y Acerbi. Para lograrlo, baraja dos opciones: Kristjan Asllani, que ya interesó al Bolonia hace un año tras sus cesiones en Torino y Besiktas, y sobre todo Ebenezer Akisanmiro, central nigeriano de 21 años que Sartori siguió la temporada pasada en el Pisa.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias