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Odgaard BolognaGetty
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Bolonia, lesión para Jens Odgaard: problema muscular, baja durante 4 semanas

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Bologna
J. Odgaard

Malas noticias para el Bolonia, que pierde a Jens Odgaard durante el próximo mes. El delantero danés, ex del Pescara y del Sassuolo, se ha detenido por un problema muscular, sufrido en el partido del sábado contra el Bolonia.

  • Odgaard BolognaGetty

    EL COMUNICADO

    «Tras las molestias que sufrió ayer, Jens Odgaard fue sometido a pruebas que evidenciaron una lesión en los flexores del muslo derecho, con un tiempo de recuperación de 4 semanas». Un mes de baja, por tanto, para el danés: intentará reaparecer ante el Cagliari el 24 de octubre o, si no llega, contra el Milan en la siguiente.

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